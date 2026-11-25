i Der rechnerische Stundenlohn einer englischen Putzfrau sorgt im Internet für Diskussionen iStock / andreswd Sie verteidigt sich im Netz 62-Euro-Stundenlohn von Putzfrau sorgt für Empörung Für fünfeinhalb Stunden Putzen kassiert eine Britin rund 340 Euro. Ihre Kundin ist Krankenschwester – und empört über den rechnerischen Stundenlohn. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 20:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein sauberes Haus, aber schlechte Stimmung: Eine Rechnung über umgerechnet rund 340 Euro sorgt in Großbritannien für eine heftige Debatte. Reinigungskraft Wendy Bray (51) brauchte für den gründlichen Hausputz nur fünfeinhalb Stunden. Das entspricht rechnerisch etwa 62 Euro pro Stunde – deutlich mehr, als ihre Kundin nach eigenen Angaben als Krankenschwester verdient.

Die selbstständige Putzfrau aus Lancing in West Sussex hatte ein Haus mit drei Schlafzimmern und einem Badezimmer gründlich gereinigt. Für den Auftrag waren vorab 285 Pfund vereinbart worden. Die Kundin hatte die Hälfte, 142,50 Pfund, bereits angezahlt.

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"Mehr, als ich als Krankenschwester verdiene"

Als Wendy den Restbetrag verlangte, bekam sie eine verärgerte WhatsApp-Nachricht. Die Kundin, die für den britischen Gesundheitsdienst NHS arbeitet, rechnete den Gesamtpreis auf die geleisteten Stunden um. Sie störte sich daran, dass der rechnerische Stundenlohn der Reinigungskraft höher ausfiel als ihr eigener.

Bezahlt wurde am Ende trotzdem: Die Krankenschwester überwies auch die zweite Hälfte des vereinbarten Betrags. Die Reinigungskraft machte den Streit anschließend öffentlich – und löste damit im Internet eine Diskussion über den Wert ihrer Arbeit aus.

Putzfrau verteidigt ihren Fixpreis

Gegenüber der britischen Zeitung "The Sun" stellt Bray klar: "Ich verrechne nicht nach Stunden, sondern pro Auftrag – und ich bin schnell." Nach ihrer Darstellung war die Kundin mit dem Ergebnis der Reinigung sehr zufrieden gewesen.

Die 51-Jährige betont außerdem, dass der Rechnungsbetrag nicht mit ihrem persönlichen Nettolohn gleichzusetzen sei. Als Selbstständige müsse sie unter anderem Steuern, Versicherungen, Pensionsvorsorge und Arbeitsmaterial selbst finanzieren. Bezahlten Urlaub oder Krankenstand gebe es für sie ebenfalls nicht.

Im Netz gehen die Meinungen auseinander

Viele Nutzer stellen sich hinter die Putzfrau: Wer einen Fixpreis vereinbare, könne sich nicht nachträglich darüber beklagen, dass die Arbeit schneller als erwartet erledigt worden sei. Andere halten die Summe für eine Hausreinigung für zu hoch und zeigen Verständnis für den Ärger der Krankenschwester.

Bray selbst sieht ihre Schnelligkeit als Zeichen von Erfahrung und Routine. Dass Pflegekräfte besser bezahlt werden sollten, könne sie nachvollziehen – daraus folge aber nicht, dass ihre eigene Arbeit weniger wert sein müsse.