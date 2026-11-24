i ? Magic: The Gathering Die vier "Star Trek"-Commander-Decks im Schnell-Check Picard, Janeway und Worf sind zurück – diesmal als "Magic"-Karten. Vier neue "Star Trek"-Decks stehen bereit. Besonders eins weckt 90er-Nostalgie. Von Roman Palman 24.11.2026, 20:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Enterprise ist auf dem Spieltisch gelandet! Seit 13. November ist Magic: The Gathering | Star Trek erhältlich. Das Crossover zum 60. Geburtstag der Science-Fiction-Reihe bringt nicht nur neue Sammelkarten, sondern auch vier spielfertige Commander-Decks. Besonders für Fans der "Star Trek"-Serien aus den 1990er-Jahren wartet eine gehörige Portion Nostalgie.

Denn neben Captain Kirk und Spock sind auch Jean-Luc Picard, Kathryn Janeway, Worf, Data und zahlreiche weitere Lieblinge aus "The Next Generation", "Deep Space Nine" und "Voyager" vertreten.

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Magic: The Gathering | Star Trek HEUTE

Picard übernimmt die Föderationsflotte

Das wohl spannendste Deck für Fans der 90er heißt "Flotte der Föderation". Angeführt wird es von Jean-Luc Picard, alternativ kann Captain Janeway das Kommando übernehmen.

Das Deck setzt auf die Farben Weiß, Blau und Rot sowie eine Mischung aus Sternenflotten-Offizieren, Raumschiffen und Kartenzieh-Effekten. Die Mechanik "Auf der Suche" belohnt Spieler, die innerhalb eines Zuges eine zweite Karte ziehen. Damit lassen sich unter anderem Kreaturen verstärken und Raumschiffe aufladen.

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Besonders schön für Serienfans: Mit an Bord sind unter anderem Beverly Crusher, William Riker, Deanna Troi, Data, Geordi La Forge und Miles O'Brien. Auch Figuren aus "Voyager", etwa Seven of Nine, Tuvok und Tom Paris, sowie aus "Deep Space Nine" wie Julian Bashir oder Ezri Dax dürfen nicht fehlen.

Dazu kommen ikonische Schiffe wie die U.S.S. Defiant, die Enterprise-E oder die Stargazer. Das Deck wirkt damit beinahe wie ein Wiedersehen mit dem gesamten Star-Trek-Fernsehen der 1990er-Jahre.

Spielerisch gibt es allerdings einen kleinen Haken: Die zahlreichen Mechaniken greifen nicht immer perfekt ineinander. Während das Ziehen zusätzlicher Karten gut funktioniert, brauchen die Raumschiffe Zeit, um ihre volle Stärke zu entfalten.

Vier Decks, vier unterschiedliche Spielweisen

Wer es lieber klassisch mag, greift zu "Außenteam". Hier übernehmen Spock oder Kirk das Kommando. Im Mittelpunkt stehen Erkundung und Länder, die zusätzliche Vorteile bringen.

Magic: The Gathering | Star Trek Commander Decks Wizards of the Coast

"Klingonischer Zorn" ist dagegen für angriffslustige Spieler gedacht. Worf und seine Krieger setzen auf direkte Attacken. Die neue Mechanik "An die Front" belohnt es, wenn mehrere Gegner angegriffen werden.

Ganz anders funktioniert "Wir sind die Borg". Die Borg-Königin führt ein Deck voller Artefaktkreaturen an. Mit "Assimilieren" werden sogar gefallene Kreaturen der Gegner Teil des eigenen Kollektivs. Es ist aus der Box heraus wohl das spielstärkste und gefälligste Deck.

Welches Deck lohnt sich?

Jedes der vier Commander-Decks enthält 100 Karten und ist sofort spielbereit. Wer möchte, kann später weitere Karten hinzufügen und das Deck individuell verbessern.

Interessant ist auch ein Preisvergleich des Fachportals "Draftsim": Beim geschätzten Wert bereits bekannter Karten liegt "Außenteam" vorne, gefolgt von "Wir sind die Borg". "Flotte der Föderation" landet in dieser Auswertung auf dem letzten Platz.

Die Berechnung berücksichtigt allerdings nur bestimmte Nachdrucke und sagt nichts über den Sammlerwert neuer "Star Trek"-Karten aus.

Transparenzhinweis: Für den Blick in das neue Magic-Set wurden "Heute" von Wizards of the Coast einige Booster-Packerl sowie das Commander-Deck "Flotte der Föderation" zur Verfügung gestellt.

Für Fans von Picard, Janeway und Co. dürfte ohnehin etwas anderes entscheidend sein: Endlich können sie ihre Lieblingscrew selbst kommandieren. Und wenn die Enterprise-E gemeinsam mit der Defiant in die Schlacht zieht, ist das für viele wohl unbezahlbar.