i Ab Februar bekommt jeder neue E-Auto-Akku einen digitalen Pass. (Symbolbild) iStock / Getty Images / Spitzt-Foto Digitaler Pass für Autos QR-Code wird Pflicht – neue EU-Regel ändert Autokauf Ab 18. Februar 2027 müssen bestimmte Batterien einen digitalen Batteriepass haben. Das betrifft auch die Akkus neuer Elektroautos in Österreich. Von Digital Heute 24.11.2026, 17:55 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Wer ein Elektroauto kauft, interessiert sich meist nicht nur für Reichweite und Ladeleistung. Auch der Zustand und die Herkunft der Batterie sind entscheidend. Genau hier setzt eine neue EU-Vorgabe an: Ab 18. Februar 2027 wird für bestimmte Batterien ein digitaler Batteriepass verpflichtend.

Die Regel betrifft sämtliche neuen Batterien für Elektrofahrzeuge, bestimmte Industriebatterien mit einer Kapazität von mehr als zwei Kilowattstunden sowie Batterien für leichte Verkehrsmittel. Dazu zählen unter anderem bestimmte E-Bike- und E-Scooter-Akkus.

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Der Batteriepass wird über einen QR-Code mit der jeweiligen Batterie verknüpft. Dahinter steckt ein digitaler Datensatz, der Informationen zum Batteriemodell und zur einzelnen Batterie enthält. Dazu gehören je nach Kategorie und Anforderung Angaben zu Leistung, Haltbarkeit, Materialien, Reparaturmöglichkeiten und Recycling.

Teil der europäischen Batterieverordnung

Für Konsumenten könnte das vor allem beim Kauf eines gebrauchten Elektroautos interessant werden. Der digitale Datensatz soll nachvollziehbarer machen, welche Informationen über den Akku vorhanden sind und wie er im Laufe seines Lebens genutzt wurde. Auch Werkstätten, Reparaturbetriebe und Recyclingunternehmen sollen von den Informationen profitieren.

Allerdings sind nicht sämtliche Angaben für jeden Nutzer öffentlich zugänglich. Die EU sieht unterschiedliche Zugriffsebenen vor. Bestimmte Informationen sind für Konsumenten bestimmt, andere bleiben Behörden, Prüfstellen oder berechtigten Unternehmen vorbehalten.

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Wichtig ist auch: Der Batteriepass ist kein allgemeiner Gesundheitscheck, der automatisch garantiert, dass ein Akku noch eine bestimmte Restkapazität besitzt. Er stellt vielmehr ein standardisiertes Informationssystem dar. Welche Daten tatsächlich enthalten sein müssen, hängt von der Batterieart und den jeweils geltenden Anforderungen ab.

Die Einführung ist Teil der europäischen Batterieverordnung. Sie soll mehr Transparenz schaffen und die Wiederverwendung sowie das Recycling von Batterien erleichtern. Für den europäischen Automarkt ist das ein weiterer Schritt hin zu einheitlichen Informationen über die Lebensdauer und Herkunft von Elektroauto-Akkus.