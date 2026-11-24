i Microsoft zieht nach dem 24-Stunden-Ausfall die Notbremse. REUTERS/David Ryder KI und Notfallplan kommen Microsoft ruft "Code Red" nach dem Mega-Ausfall aus Ein weltweiter Ausfall legte Outlook und Teams stundenlang lahm. Jetzt ruft Microsoft intern die höchste Alarmstufe aus. Von Digital Heute 24.11.2026, 17:29 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein weltweiter Ausfall von Microsoft-Diensten hat Mitte November Millionen Nutzer und Unternehmen getroffen. Nun zieht der Konzern Konsequenzen: Intern wurde die höchste Alarmstufe "Code Red" ausgerufen, berichtet die Agentur Reuters. Microsoft will künftige Störungen weltweit innerhalb einer Stunde beheben.

Die Störung dauerte rund 24 Stunden und legte am 12. und 13. November zentrale Dienste von Microsoft 365 lahm. Betroffen waren Exchange Online, Outlook, Teams und der KI-Assistent Copilot. Auch SharePoint und weitere Anwendungen waren teilweise beeinträchtigt. Behörden in Australien, Japan und den USA waren ebenso betroffen wie Handelsunternehmen und Fluggesellschaften.

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Microsoft führte den Ausfall auf einen bislang unentdeckten Softwarefehler zurück, der bereits im Juli eingeführt worden war. Ein Cyberangriff oder der Einsatz von KI-Agenten als Ursache wurden vom Konzern ausgeschlossen. Konzernchef Satya Nadella entschuldigte sich öffentlich für die weitreichenden Folgen.

Mehr als 11.000 Nachrichten während der Krise

Wie schwierig die interne Krisenbewältigung war, zeigen nun von Reuters eingesehene interne Mitteilungen. Demnach tauschten die beteiligten Mitarbeiter während des Ausfalls mehr als 11.000 Nachrichten in elf verschiedenen Teams-Chats aus. Gleichzeitig waren wichtige Diagnoseinformationen auf unterschiedliche interne Systeme verteilt. Den Ingenieuren fehlte dadurch offenbar lange ein gemeinsamer Überblick über mögliche Ursachen und bereits getroffene Entscheidungen.

Amanda Silver, eine Microsoft-Managerin, beschrieb die Situation intern als "fog of war" – einen Nebel des Krieges. Trotz des Einsatzes hochrangiger Techniker sei es schwierig gewesen, die zahlreichen Informationen und Entscheidungen zusammenzuführen.

Der Vorfall gilt laut Jason Henderson, dem Präsidenten des Bereichs Microsoft 365 Core, als der folgenreichste Ausfall in der Geschichte von Exchange Online. Noch nie seien so viele Kunden so lange ohne E-Mail-Zugang gewesen.

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Microsoft will Ausfälle binnen einer Stunde beheben

Mit dem nun ausgerufenen "Code Red" will Microsoft seine technischen Abläufe und die Reaktion auf größere Störungen grundlegend verbessern. Geplant sind fünf Maßnahmenbereiche. Dazu zählen eine kontrollierte Begrenzung der Systemauslastung, eine bessere Aufteilung des Datenverkehrs nach geografischen Regionen und schnellere Wiederherstellungsmechanismen.

Das erklärte Ziel ist ambitioniert: Künftige weltweite Störungen sollen innerhalb einer Stunde behoben werden. Zusätzlich will Microsoft KI-Agenten einsetzen, um technische Daten schneller auszuwerten und Fehlerquellen zu erkennen. Die Fortschritte sollen in täglichen und wöchentlichen Besprechungen kontrolliert werden.

Ein weiteres Problem betrifft die Geschwindigkeit bei der Verteilung wichtiger Softwarekorrekturen. In einer anderen Störung habe ein dringendes Update fünf bis sechs Tage benötigt, bis es weltweit ausgerollt war, heißt es in einer internen Mitteilung. Für besonders dringende Sicherheitsprobleme wolle man künftig von der Erkennung bis zur sicheren weltweiten Verteilung nur noch eine Stunde benötigen. Davon sei man derzeit allerdings noch weit entfernt.