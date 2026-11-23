i Inzwischen ist GTA VI gestartet und ein weltweiter Kassenschlager Rockstar Games "Talentierter junger Mann" 7 Jahre Haft! Britischer "GTA VI"-Hacker trotzdem frei Sieben Jahre Haft für den GTA-Hacker! Doch der 21-Jährige, der Millionenschaden anrichtete, durfte das Gericht als freier Mann verlassen. Von Newsdesk Heute 23.11.2026, 19:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sieben Jahre Gefängnis – und trotzdem ein freier Mann! Der britische Hacker Arion K. (21), der durch den spektakulären Datenklau beim Videospiel-Entwickler Rockstar Games bekannt wurde, ist am Montag (23. November) in London verurteilt worden.

Doch statt hinter Gitter zu wandern, durfte er das Gericht unmittelbar nach der Urteilsverkündung verlassen. Der Grund: Der junge Mann hatte bereits mehrere Jahre in Untersuchungshaft und staatlichem Gewahrsam verbracht. Diese Zeit wurde auf seine Strafe angerechnet.

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90 geheime Videos veröffentlicht

K. hatte im Jahr 2022 einen der aufsehenerregendsten Hackerangriffe der Gaming-Geschichte verübt. Damals gelang es ihm, in die Systeme von Rockstar Games einzudringen und 90 Gameplay-Videos des noch unveröffentlichten Spiels "Grand Theft Auto VI" (GTA VI) zu erbeuten.

Anschließend verbreitete er die Aufnahmen im Internet. Der Leak sorgte weltweit für Aufsehen, weil Fans damit erstmals umfangreiche Einblicke in das mit Spannung erwartete Videospiel erhielten. Nach Angaben von Rockstar Games verursachte der Angriff samt seinen Folgen einen Schaden von rund fünf Millionen US-Dollar.

Hacker griff auch Uber und andere Firmen an

Der Angriff auf Rockstar war allerdings nur ein Teil einer ganzen Serie von Cyberattacken. Zwischen August 2021 und September 2022 nahm K. auch andere große Unternehmen ins Visier. Dazu gehörten unter anderem Uber, der Telekommunikationsanbieter BT/EE und das Finanzunternehmen Revolut.

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Besonders ungewöhnlich: Einige seiner Angriffe soll der damals noch minderjährige Hacker aus einem Hotel heraus durchgeführt haben. Dabei nutzte er unter anderem ein Smartphone, einen Amazon-Fire-TV-Stick und einen Fernseher.

K. gehörte der Hackergruppe Lapsus$ an. Er bekannte sich unter anderem des Betrugs und mehrerer Verstöße gegen das britische Gesetz zum Schutz vor Computermissbrauch schuldig.

Richter warnt vor verschwendetem Talent

Bei der Urteilsverkündung am Woolwich Crown Court fand Richter Turner deutliche Worte für den jungen Angeklagten. "Sie sind offensichtlich ein sehr talentierter junger Mann", sagte er laut einem Bericht der Nachrichtenagentur APA unter Berufung auf die britische Nachrichtenagentur PA.

Gleichzeitig warnte er K. davor, seine Fähigkeiten für weitere Straftaten einzusetzen. "Verspielen Sie diese Talente nicht, indem Sie den Rest Ihres Lebens immer wieder im Gefängnis verbringen."

Nach siebenjähriger Strafe sofort wieder frei

Der 21-Jährige war bereits 2022 festgenommen worden und zwischenzeitlich in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht. Zunächst galt er als nicht verhandlungsfähig, nach einer neuerlichen Begutachtung konnte das Verfahren schließlich fortgesetzt werden.

Am Montag wurde K. nun zu sieben Jahren Haft verurteilt. Da er bereits einen großen Teil dieser Zeit in Gewahrsam verbracht hatte, durfte er das Gericht unmittelbar nach dem Urteil verlassen. Die Freilassung erfolgt unter Auflagen.

"GTA VI" feiert inzwischen Rekordstart

Während der Hacker nun wieder auf freiem Fuß ist, hat Rockstar Games sein lange erwartetes Spiel inzwischen veröffentlicht. "GTA VI" erschien in der vergangenen Woche – rund 13 Jahre nach dem Vorgänger. Der Entwickler meldete einen Rekordstart: Allein am ersten Verkaufstag wurden weltweit Umsätze von rund 3,79 Milliarden US-Dollar erzielt.

Damit ist das Spiel trotz des spektakulären Datenlecks von 2022 zu einem außergewöhnlichen kommerziellen Erfolg geworden.