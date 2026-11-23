i Gib am Telefon keine Informationen über Wertgegenstände, vorhandenes Bargeld oder Bankguthaben bekannt. iStock Neue Betrugswelle gestartet Fälle häufen sich, jetzt warnt die Polizei alle Bürger Falsche Polizisten warnen vor angeblichen Einbrüchen und wollen so an Bargeld und Schmuck kommen. Die Polizei schlägt Alarm. Von Digital Heute 23.11.2026, 16:18 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

In Vorarlberg häufen sich derzeit Anrufe von falschen Polizisten. Die Betrüger geben vor, vor Einbrüchen in der Nachbarschaft zu warnen, und wollen so Bargeld und Wertgegenstände ihrer Opfer erbeuten.

Die Anrufer stellen sich als Polizisten oder Kriminalbeamte vor und erzählen von angeblichen Einbrüchen oder Straftaten in der Umgebung. Deshalb müssten die Bewohner ihre Wertgegenstände in Sicherheit bringen. Im Gespräch versuchen die Betrüger herauszufinden, wie viel Bargeld, Schmuck oder andere Vermögenswerte ihre Opfer besitzen.

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Anschließend bieten die vermeintlichen Beamten an, die Wertgegenstände persönlich abzuholen. Mit geschickter Gesprächsführung gelingt es den Tätern laut Polizei immer wieder, hohe Bargeldbeträge und wertvolle Gegenstände zu erbeuten.

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Das müssen jetzt alle Bürger wissen

Die Kriminalpolizei warnt eindringlich vor der aktuellen Anrufserie. Die Polizei werde niemals am Telefon verlangen, Geld, Schmuck oder andere Vermögenswerte auszuhändigen. Dubiose Gespräche sollten sofort beendet werden. Außerdem rät die Polizei, am Telefon keine Auskünfte über Bargeld, Wertgegenstände oder Bankguthaben zu geben.

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Wer einen verdächtigen Anruf erhält, sollte nach dem Namen des Anrufers und dessen Erreichbarkeit fragen und anschließend selbstständig über eine bekannte Telefonnummer bei der Polizei nachfragen. Auch ein Gespräch mit Angehörigen kann helfen, die Betrugsmasche rechtzeitig zu erkennen.

Erfahrungsgemäß treten solche Schockanrufe zeitweise besonders gehäuft auf. Die Polizei Vorarlberg ersucht deshalb um Verbreitung der Warnung, um möglichst viele Menschen auf die derzeitige Betrugsmasche aufmerksam zu machen.