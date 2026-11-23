i Von "Star Trek" über "Transformers" bis "Harry Potter": Die Vienna Comic Con lockte mit internationalen Stargästen und besonderen Premieren. Helmut Graf 45.000 Besucher in Wien Vienna Comic Con feierte ein Rekord-Wochenende Mehr als 45.000 Fans kamen zur Vienna Comic Con. Hollywood-Stars, Cosplays und exklusive Premieren prägten das Wochenende. Von Rene Findenig 23.11.2026, 16:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Vienna Comic Con lockte am Wochenende mehr als 45.000 Besucher nach Wien. Hollywood-Stars, spektakuläre Cosplays und exklusive Premieren sorgten für zwei Tage im Zeichen der Popkultur.

Am 21. und 22. November verwandelte sich die VIECON Messe Wien erneut in einen Treffpunkt für Fans aus ganz Europa. Bei der Vienna Comic Con 2026 standen Film- und Serienstars, Gaming-Wettbewerbe, Anime, Manga und Cosplay im Mittelpunkt. Für Begeisterung sorgten unter anderem Vincent D’Onofrio, Katie Leung, Marina Sirtis, Michael Cudlitz, Osric Chau und Nicole de Boer.

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Die Stargäste brachten zahlreiche bekannte Film- und Serienwelten nach Wien. Vincent D’Onofrio, der im Marvel-Universum als Wilson Fisk alias Kingpin bekannt ist, traf auf Katie Leung aus der "Harry Potter"-Reihe und der Serie "Bridgerton". Auch Michael Cudlitz, der in "The Walking Dead" Abraham Ford spielte, kehrte zehn Jahre nach seinem ersten Besuch zur Convention zurück.

Fanfilm "Kobayashi Maru" wurde gezeigt

Für Science-Fiction-Fans standen vor allem Marina Sirtis und Nicole de Boer im Mittelpunkt. Die beiden Schauspielerinnen sind aus verschiedenen "Star Trek"-Serien bekannt. Das Franchise feiert heuer sein 60-jähriges Bestehen. Dazu gab es auf der Convention ein eigenes Jubiläumsprogramm mit Panels und einer Österreich-Premiere: Gezeigt wurde der Fanfilm "Kobayashi Maru".

Die Bilder des Tages i ?

Auch Mystery-Fans kamen auf ihre Kosten. Am 22. November wurde eine bislang nicht im Fernsehen gezeigte Folge von "X-Factor: Das Unfassbare" präsentiert. Produzent Benjamin Munz und Showrunner Holger Frick begleiteten die Vorführung.

Neben den prominenten Gästen bot die Messe zahlreiche Gelegenheiten für Autogramme, Fotos und Gespräche. Auch Cosplay, Gaming und Independent Art waren Teil des Programms. Ein weiteres Highlight war der Red Bull Wings Cup. Mit mehr als 45.000 Besuchern zog die Vienna Comic Con erneut ein großes Publikum aus dem In- und Ausland an.