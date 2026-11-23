i Die ID Austria wird drastisch ausgebaut. Roman Palman Neue FinanzOnline-Verordnung ID Austria wird Standard – so ändert sich FinanzOnline Ab 2027 wird die ID Austria zum Standard bei FinanzOnline. Doch auch ohne Smartphone ist der Zugang möglich. Von Digital Heute 23.11.2026, 15:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ab 1. Jänner 2027 gilt eine neue FinanzOnline-Verordnung. Für Privatpersonen wird die ID Austria zum vorgesehenen Standardzugang. Wer kein Smartphone besitzt, kann sich aber auch mit einem Sicherheits-Token am Computer anmelden. Bestehende Zugänge mit Benutzerkennung und Passwort bleiben vorerst erhalten.

Die neue Verordnung bringt für Bürger keine sofortige Umstellung. Sie fasst bestehende Regeln in einem einheitlichen rechtlichen Rahmen zusammen. Klassische FinanzOnline-Zugänge mit Benutzerkennung und Passwort sollen allerdings schrittweise abgelöst werden. Eine Zwei-Faktor-Authentifizierung ist dafür bereits seit Oktober 2025 verpflichtend.

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ID Austria funktioniert auch ohne Handy

Für die Anmeldung mit ID Austria ist nicht zwingend ein Smartphone notwendig. Neben der App können auch kompatible FIDO-Sicherheitsschlüssel verwendet werden. Diese werden beispielsweise über einen USB-Anschluss mit dem Computer verbunden. Auch geeignete Signaturkarten sind möglich.

Wer bereits eine ID Austria besitzt, kann einen solchen FIDO-Token als zusätzlichen Sicherheitsfaktor hinterlegen. Damit können auch Menschen ohne geeignetes Mobiltelefon digitale Amtswege nutzen. Der Schlüssel eignet sich außerdem als Reserve, falls das Smartphone einmal nicht verfügbar ist.

So stellt man auf die Vollversion von ID Austria um i ?

"Sichere digitale Identitäten sollten nicht an ein bestimmtes Endgerät gebunden sein", sagt Markus Vesely, CEO von A-Trust. Ein FIDO-Token ermögliche die Nutzung der ID Austria direkt am Computer. Wichtig sei, dass ein kompatibler Sicherheitsschlüssel verwendet werde.

Alte Zugangsdaten bleiben vorerst gültig

Mit der neuen Verordnung werden die bisherigen FinanzOnline-Zugangsdaten nicht sofort abgeschaltet. Sie bleiben während einer Übergangsfrist weiterhin nutzbar. Wie lange diese Übergangsphase dauert, geht aus den vorliegenden Informationen nicht hervor.

Die ID Austria wird damit zum vorgesehenen Standard für Privatpersonen. Wer weiterhin die klassischen Zugangsdaten verwendet, muss bereits jetzt die verpflichtende Zwei-Faktor-Authentifizierung beachten.