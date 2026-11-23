i Ein angeblicher PC-Client bietet einen Stream des Rockstar-Titels über Xbox oder Playstation-Konsole, macht aber in Wahrheit ganz etwas anderes. Rockstar Games Digital-Telegramm "GTA 6"-Angebot stiehlt Passwörter und all dein Geld Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen. Von Digital Heute 23.11.2026, 15:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Montag, 23. November 2026

"GTA 6"-Angebot stiehlt Passwörter und all dein Geld

Cyberkriminelle nutzen den Hype um "GTA 6", um Spielern eine gefährliche Schadsoftware unterzujubeln. Über die Webseite gta6cloud.nexus wird ein angeblicher Client angeboten, mit dem sich das Konsolenspiel auf dem PC streamen lassen soll. Statt des versprochenen Zugangs installieren Nutzer jedoch einen Infostealer, der unter anderem Passwörter, Browserdaten, Steam-Zugänge und Krypto-Wallet-Daten abgreifen kann. Laut Bitdefender wird die Infektion durch eine sogenannte ClickFix-Attacke ausgelöst: Betroffene müssen dafür selbst ein PowerShell-Kommando ausführen oder eine Datei herunterladen.

Webseite mit Angebot eines angeblichen Konsolenstreams von "GTA 6" auf dem PC. Screenshot Bitdefender

Unternehmen müssen Verantwortung für autonome KI klären

Mit dem Einsatz autonomer KI-Systeme wird für Unternehmen die Frage nach Kontrolle und Verantwortung immer wichtiger. Agentic AI kann Aufgaben selbstständig planen, Werkzeuge nutzen und Entscheidungen ableiten. Die Verantwortung dafür bleibt laut Michael Weberberger, Geschäftsführer des KI-Dienstleisters TrustifAI, aber beim Menschen. Unternehmen müssten festlegen, welche Entscheidungen die KI eigenständig treffen darf, wer ihr Verhalten überwacht und wann ein Eingreifen nötig ist. Das Prinzip "Human-in-Control" soll sicherstellen, dass Menschen trotz automatisierter Abläufe die Kontrolle über das Gesamtsystem behalten.

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Michael Weberberger, Geschäftsführer des oberösterreichischen KI-Dienstleisters TrustifAI. TrustifAI, Tüv Austria, SCCH, Clemens Fabry

TrendAI integriert Nvidia-KI in Cloud-Lösungen

TrendAI erweitert seine Cybersecurity-Plattform um offene KI-Modelle von Nvidia Nemotron. Die Integration in TrendAI Vision One for Sovereign and Private Cloud soll Unternehmen ermöglichen, Bedrohungen mithilfe von KI zu erkennen und Sicherheitsmaßnahmen vorzubereiten, ohne sensible Daten aus der eigenen Infrastruktur herauszugeben. Die Modelle laufen in kundenkontrollierten Private Clouds, souveränen Clouds oder Rechenzentren. Zu den geplanten Funktionen zählen die automatisierte Analyse von Angriffsmustern, die Unterstützung bei Sicherheitsuntersuchungen und richtlinienbasierte Reaktionen.

Spannende Spielereien, tolle Technik, fürchterliche Flops im Digital-Telegramm. Jeden Tag der Woche liefert "Heute" drei aktuelle Kurzmeldungen.