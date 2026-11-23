i Auf Reddit schildern Wiener ihre unangenehmsten Erlebnisse. Manche Geschichten sind kurios, andere handeln von Gewalt und Bedrohungen. iStock / Getty Images / Jon Bilous Die schlimmsten Erlebnisse Messer, Tiere, Ekel – Das macht Wiener fassungslos Von aufdringlichen Spendensammlern bis zu Messerbedrohungen: Wiener berichten online von verstörenden Begegnungen im Alltag. Von Digital Heute 23.11.2026, 19:11 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Auf Reddit berichten Wiener von ihren unangenehmsten Begegnungen in der Stadt. Die Geschichten reichen von aufdringlichen Spendensammlern bis zu Messerbedrohungen, sexueller Belästigung und brutalen Übergriffen.

"Welche unguten Aktionen habt ihr in Wien schon erlebt?" Diese Frage stellte ein User im Subreddit r/wien. Die Antworten zeigen, wie unterschiedlich die Situationen sind, mit denen Menschen im Alltag konfrontiert werden. Manche Erlebnisse sind vor allem lästig, andere klingen erschreckend.

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Ein wiederkehrendes Ärgernis sind etwa Menschen, die Passanten auf der Straße ansprechen. Ein User berichtet von zahlreichen Werbern, Spendensammlern und Vertretern religiöser Gruppen auf der Mariahilfer Straße. Sie würden Fußgängern teilweise direkt in den Weg springen. Andere erzählen, dass sie sich mit einem deutlichen "Nein" oder Kopfhörern vor unerwünschten Gesprächen schützen.

Bedrohliche Begegnungen in den Öffis

Besonders viele Schilderungen drehen sich um Vorfälle in öffentlichen Verkehrsmitteln. Ein User berichtet von einem Mann in einem Bus, der ein Messer aus der Tasche gezogen und daran geleckt habe. Eine andere Person schildert, wie ein Fahrgast in einer Straßenbahn nachts sexuelle Handlungen vorgenommen und dabei andere Passagiere angestarrt haben soll. Auch aggressive Auseinandersetzungen, Belästigungen und Randalierer in U-Bahnen und Straßenbahnen werden beschrieben.

Manche Erzählungen gehen deutlich über unangenehme Begegnungen hinaus. Ein User berichtet von einer Messerbedrohung im Bereich des Bermudadreiecks. Ein anderer schildert, wie Jugendliche am Reumannplatz einen Obdachlosen mit einer Glasflasche auf den Kopf geschlagen hätten, offenbar um die Tat zu filmen. Auch Überfälle, Raubversuche und körperliche Angriffe kommen in den Kommentaren vor.

Eine besonders erschütternde Geschichte erzählt eine Person, die gemeinsam mit ihrem Partner einer Frau half, die von einem Mann festgehalten worden sein soll. Der Mann habe behauptet, es handle sich um eine private Angelegenheit. Erst als weitere Personen eingriffen, ließ er die Frau los. Sie konnte daraufhin in das Auto der Helfer steigen.

Nicht alles ist negativ

Zwischen den teils drastischen Erzählungen finden sich auch kuriose und versöhnliche Geschichten. So berichtet ein User von einer älteren Frau, die sich trotz des zunächst einschüchternden Auftretens eines Mannes mit großem Hund neben ihn setzte und ein freundliches Gespräch über das Tier begann. Auch ein Mann mit einer zahmen Ratte auf der Schulter sorgte in einer Straßenbahn für einen positiven Moment.

Die Kommentare zeigen vor allem, wie unterschiedlich Menschen den Alltag in Wien erleben. Während manche von bedrohlichen Situationen berichten, halten andere dagegen, dass sie die Stadt im Vergleich zu anderen Großstädten als sicher empfinden.

Die geschilderten Vorfälle sind persönliche Erlebnisse und lassen keine Rückschlüsse auf die tatsächliche Sicherheitslage in Wien zu.