i Besonders interessant sind die Vivo Buds Ultra für alle, die Wert auf anpassbaren Klang, eine vielseitige Geräuschunterdrückung und eine lange Akkulaufzeit legen. Rene Findenig Kopfhörer-Test Vivo Buds Ultra wollen Sony und Bose Konkurrenz machen Starker Sound, intelligente Geräuschunterdrückung und viele Funktionen: Die Vivo Buds Ultra fahren zum Preis von 199 Euro einiges auf. Von Rene Findenig 23.11.2026, 17:49 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Kabellose Kopfhörer gibt es mittlerweile in allen Preisklassen, Formen, Farben und Namen. Sich mit den Besten messen und dabei nicht am meisten kosten will nun Vivo mit den neuen Buds Ultra. Der Hersteller kombiniert zwei unterschiedliche Lautsprechertreiber, einen eigenen Hi-Fi-DAC und eine aktive Geräuschunterdrückung mit vier Mikrofonen. Dazu kommen LDAC-Unterstützung, eine Verbindung mit mehreren Geräten und eine lange Laufzeit. Mit 199 Euro bewegen sich die Ohrhörer allerdings nicht ganz oben im Highendsegment, auch wenn sie natürlich den günstigen Einsteigerbereich längst hinter sich gelassen haben. In dieser Preisklasse gibt es bereits etablierte Konkurrenz von Sony, Bose, Sennheiser und Samsung.

Optisch gehen die Buds Ultra einen eher zurückhaltenden Weg. Statt auffälliger Formen oder ungewöhnlicher Farben setzt Vivo auf ein klassisches In-Ear-Design mit kleinen Stielen. Die Kopfhörer sind in Glacier White und Cosmic Black erhältlich. Beide Varianten wirken unaufdringlich. Mit rund 5,5 Gramm pro Ohrhörer fallen die Buds Ultra angenehm leicht aus. Das Ladecase bringt ungefähr 46,5 Gramm auf die Waage. Es ist so kompakt, dass es sich problemlos in einer Jacken- oder Hosentasche verstauen lässt. Vivo legt zudem drei Größen für die Silikonaufsätze der Kopfhörer bei. Ab Werk sind die mittleren Ohrstöpsel montiert, zusätzlich gibt es kleinere und größere Varianten. Ein Passtest ist per App verfügbar.

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Vivo setzt bei den Buds Ultra auf ein Hybrid-System, das zwei unterschiedliche Treiber kombiniert. Ein dynamischer 11-Millimeter-Treiber kümmert sich vor allem um die tiefen Frequenzen. Dazu kommt ein Balanced-Armature-Treiber, der gemeinsam mit dem Audio-Spezialisten Knowles entwickelt wurde und insbesondere Mitten und Höhen präziser wiedergeben soll. Während der größere Treiber für einen kräftigen Bass sorgt, übernimmt der kleinere Spezialtreiber feinere Klangdetails. Stimmen und Instrumente sind dadurch klarer voneinander unterscheidbar. Ein eigens entwickeltes Schallrohr trennt zusätzlich hohe und tiefe Frequenzen, um gegenseitige Störungen zu reduzieren.

Geräuschunterdrückung liefert Ruhe auf Knopfdruck

Der Sound lässt sich aber noch zusätzlich in der vEarphones-App an unterschiedliche Vorlieben anpassen. Wer gerne einen kräftigeren Bass hört, kann diesen stärker in den Vordergrund rücken. Wer Podcasts, Hörbücher oder gesprochene Inhalte bevorzugt, kann dagegen die Stimmen deutlicher betonen. Zusätzlich verbaut Vivo einen eigenständigen Hi-Fi-DAC. Dieser wandelt das digitale Audiosignal in ein analoges Signal um, das anschließend über die Lautsprecher wiedergegeben wird. Der Hersteller gibt einen Dynamikbereich von 113 Dezibel an. Eine weitere Rolle spielt der unterstützte LDAC-Codec. Er ermöglicht eine drahtlose Übertragung mit einer Datenrate von bis zu 990 Kilobit pro Sekunde.

Dank Bluetooth 6.1 können die Kopfhörer mit bis zu drei Geräten gleichzeitig verbunden werden. Rene Findenig

Neben LDAC unterstützen die Ohrhörer auch AAC und SBC. Wer das bestmögliche Ergebnis herausholen möchte, sollte allerdings darauf achten, dass auch das verwendete Smartphone LDAC beherrscht. Nicht jedes Gerät unterstützt diesen Standard. Vor allem bei Android-Smartphones ist die Auswahl an kompatiblen Geräten größer. Bei Apple-Geräten steht LDAC hingegen nicht zur Verfügung. Dort müssen sich die Buds Ultra mit AAC begnügen. Ein Schwerpunkt der Buds liegt indes auf der aktiven Geräuschunterdrückung, kurz ANC. Vivo verwendet dafür vier Mikrofone, die Umgebungsgeräusche erfassen und deren Unterdrückung laufend anpassen. Die Technik trägt den Namen Intelligent Noise Cancellation 2.0.

Zwei digitale und zwei analoge Mikrofone arbeiten dabei mit einer adaptiven Geräuschunterdrückung zusammen. Laut Hersteller können die Buds Ultra eine maximale Geräuschunterdrückungstiefe von 60 Dezibel bei 5.500 Hertz erreichen. Zusätzlich nennt Vivo eine durchschnittliche Dämpfung von 28 Dezibel. Gleichmäßige Hintergrundgeräusche verschwinden mit den Buds Ultra komplett, plötzlich auftretende Stimmen oder andere wechselnde Geräusche werden stark gedämpft, sind aber noch weiter hörbar. Mit den besten ANC-In-Ears kann sich Vivo zwar nicht messen, die ANC-Leistung liegt aber insgesamt im sehr gehobenen Bereich der Kopfhörer-Klasse und lässt wenige Wünsche offen.

Die App ist übersichtlich, bietet aber viele Möglichkeiten

Neben der vollständigen Geräuschunterdrückung gibt es einen adaptiven Modus und zwei Transparenzmodi. Der adaptive Modus passt sich selbstständig an die jeweilige Umgebung an. Die Intensität der Geräuschunterdrückung wird dabei angepasst, sodass man nicht ständig zwischen verschiedenen Einstellungen wechseln muss. Das funktioniert grundsätzlich gut, außer der Lärmpegel schwankt im Sekundentakt. In diesem Fall wird man aber wohl ohnehin eine fixe Geräuschunterdrückung bevorzugen. Nicht nur beim Musikhören, sondern auch beim Telefonieren überzeugen die Buds Ultra. Dafür kombiniert Vivo drei Mikrofone mit einem VPU-Knochenleitungsmikrofon. Das sorgt dafür, dass Stimmen auch bei Wind klar hörbar bleiben.

Wer das volle Potenzial der Buds Ultra nutzen möchte, sollte sich mit der vEarphones-App beschäftigen. Sie ist für Android und iOS verfügbar und dient als zentrale Anlaufstelle für die Einstellungen. Dort lassen sich unter anderem die Akkustände der beiden Ohrhörer und der Ladebox kontrollieren. Auch die Geräuschunterdrückung wird über die App gesteuert. Zusätzlich stehen mehrere Klangprofile zur Auswahl. Dazu gehören Einstellungen für klare Stimmen, stärkere Bässe, betonte Höhen und Hörbücher. Wer mit den vorgegebenen Profilen nicht zufrieden ist, kann selbst Hand anlegen. Dafür gibt es einen Zehn-Band-Equalizer. Damit lässt sich das Klangbild deutlich genauer an die eigenen Vorlieben anpassen.

Über die vEarphones-App lassen sich Klangprofile auswählen und mit einem Zehn-Band-Equalizer individuell anpassen. Rene Findenig

Eine weitere Funktion ist der räumliche Klang. Ein echtes Head-Tracking, bei dem sich der Klang abhängig von den Kopfbewegungen verändert, gibt es aber nicht. Die Bedienung lässt sich anpassen. Die Stiele der Ohrhörer reagieren auf Berührungen. Einfaches, doppeltes und dreifaches Drücken sowie längeres Gedrückthalten können mit verschiedenen Aktionen belegt werden. Zusätzlich lässt sich die Lautstärke durch Wischen anpassen. Das erspart den Griff zum Smartphone. Praktisch ist die Trageerkennung. Wird ein Ohrhörer herausgenommen, kann die Wiedergabe entsprechend reagieren. Außerdem gibt es einen Passformtest und eine Funktion, die das Klangprofil an die Eigenschaften des eigenen Gehörgangs anpassen soll.

Verbindung mit drei Geräten gleichzeitig

Bei der Verbindung setzt Vivo auf Bluetooth 6.1. Eine Besonderheit ist die Möglichkeit, die Buds Ultra mit bis zu drei Geräten gleichzeitig zu verbinden. Das ist dann hilfreich, wenn man beispielsweise zwischen Smartphone, Tablet und Laptop wechselt. Zusätzlich gibt es einen Modus mit geringer Verzögerung für Spiele. Ebenfalls an Bord ist Fast Pair für eine vereinfachte Verbindung mit kompatiblen Geräten. Die Kopplung funktioniert dadurch ohne umständliche Suche in den Bluetooth-Einstellungen des Smartphones. Bei der Akkulaufzeit liefert Vivo einiges: bis zu elf Stunden Musikwiedergabe mit einer Ladung der Ohrhörer, wird ANC eingeschaltet, sinkt die Laufzeit auf sechs bis sieben Stunden.

Mit dem Ladecase erhöht sich die gesamte Wiedergabezeit auf bis zu 50 Stunden. Die Ladebox verfügt über einen Akku mit einer Kapazität von 615 Milliamperestunden. Bei den Ohrhörern sind es jeweils 56 Milliamperestunden. Geladen wird über USB-C. Wer keine Lust auf Kabel hat, kann das Case außerdem kabellos aufladen. Auch eine Schnellladefunktion ist vorhanden. Bereits fünf Minuten Ladezeit reichen im Test für bis zu zwei Stunden Wiedergabe. Die vollständige Aufladung der Ohrhörer dauert rund eine Stunde, ist auch das Ladecase leer, dauert es rund die doppelte Zeit. Die Ohrhörer verfügen zudem über eine IP54-Zertifizierung. Damit sind sie gegen Staub und Spritzwasser geschützt, wasserdicht sind sie allerdings nicht.

Im Lieferumfang befinden sich neben den beiden Ohrhörern und der Ladebox drei Paar Ohrstöpsel in unterschiedlichen Größen, ein USB-C-Ladekabel sowie die üblichen Unterlagen. Damit ist alles vorhanden, was für die Inbetriebnahme benötigt wird. Die Vivo Buds Ultra hinterlassen vor allem durch ihre umfangreiche Ausstattung einen interessanten Eindruck. Das Hybrid-Treibersystem, der separate Hi-Fi-DAC und die Unterstützung von LDAC zeigen, dass Vivo beim Klang auf einen möglichst hochwertigen Eindruck setzt. Dazu kommen zahlreiche Möglichkeiten, die Wiedergabe an den eigenen Geschmack anzupassen. Auch bei der Geräuschunterdrückung und den Transparenzmodi wird einiges geboten.

Fazit: Vielseitige Kopfhörer mit kleinen Einschränkungen

Vier Mikrofone, ein adaptiver ANC-Modus und unterschiedliche Transparenzeinstellungen machen die Ohrhörer für verschiedene Alltagssituationen interessant. Die Möglichkeit, drei Geräte gleichzeitig zu verbinden, ist ebenfalls ein praktischer Vorteil. Gerade wer regelmäßig zwischen Smartphone, Tablet und Laptop wechselt, kann davon profitieren. Bei der Akkulaufzeit sind die 50 Stunden mit Ladecase ein starkes Argument. Mit 199 Euro sind die Vivo Buds Ultra keine günstigen, aber auch keine extrem teuren Kopfhörer. Dafür bekommt man eine umfangreiche Ausstattung, die auch in weit höheren Preisklassen zu finden ist. Wer hingegen einfache Bluetooth-Kopfhörer für gelegentliches Hören sucht, findet günstigere Optionen.