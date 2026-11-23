i Die Honor Watch 6 Pro soll bis zu 18 Tage durchhalten und bietet umfangreiche Gesundheits- und Sportfunktionen. Honor Honor Watch 6 Pro Honor zeigt neue Uhr mit Akku, der 18 Tage durchhält 5.500 Nits, Keramik-Lünette und mehr als 120 Sportmodi: Honor bringt eine neue Smartwatch ab 379 Euro auf den Markt. Von Rene Findenig 23.11.2026, 19:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Honor hat die Watch 6 Pro vorgestellt. Die neue Smartwatch kombiniert ein 1,5 Zoll großes AMOLED-Display mit einer Spitzenhelligkeit von bis zu 5.500 Nits, Gesundheitsmessungen rund um die Uhr und mehr als 120 Sportmodi. Auch beim Design setzt der Hersteller auf hochwertige Materialien: Die Lünette besteht aus nanokristalliner Keramik, dazu kommen ein Edelstahlrahmen und ein Gehäuse aus Polymer.

Honor setzt auf eine LTPO-AMOLED-Tandem-Technologie und ein spezielles Pixeldesign. Die Keramik-Lünette wird bei 1.400 Grad gefertigt. Das Gehäuse misst 46,3 Millimeter im Durchmesser und ist 11,6 Millimeter dick. Ohne Armband wiegt die Uhr 50,9 Gramm. Zur Bedienung gibt es eine drehbare Krone und eine zusätzliche Taste an der Seite. Angeboten wird die Watch 6 Pro mit schwarzem Fluorkautschuk- oder silbernem Edelstahlarmband.

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Angeboten wird die Watch 6 Pro mit schwarzem Fluorkautschuk- ... Honor

Gesundheitsdaten und Sportanalysen

Bei der Gesundheitsüberwachung setzt Honor auf das neue Intelligent Sense System. Es soll mithilfe mehrerer Sensoren und unterschiedlicher Lichtwellenlängen physiologische Daten erfassen. Ein Quick Health Scan liefert innerhalb von 60 Sekunden einen Überblick über Herzfrequenz, Blutsauerstoffsättigung und Stressniveau.

Der Healthy Morning Report fasst jeden Morgen unter anderem Schlafdaten, Körperenergie, Vitalität und Herzfrequenzvariabilität zusammen. Auch Hinweise auf Veränderungen bei Gesundheitstrends sollen angezeigt werden.

... oder silbernem Edelstahlarmband. Honor

Für sportliche Aktivitäten stehen mehr als 120 Modi zur Verfügung. Das AccuTrack-System soll dank Dual-Band-GNSS und einer speziellen Antennenkonstruktion auch in dicht bebauten Gebieten, Wäldern und Bergregionen eine genaue Positionsbestimmung ermöglichen.

Läufer erhalten unter anderem Analysen ihrer Laufhaltung, Messungen der Laktatschwellen-Herzfrequenz und anpassbare Trainingsziele. Ein KI-Sprachcoach gibt während des Trainings Hinweise, ist derzeit allerdings nur auf Englisch verfügbar. Beim Trailrunning zeichnet die Uhr Höhenmeter und Luftdruck auf und bietet eine Rücknavigation zum Ausgangspunkt.

Bis zu 18 Tage Akkulaufzeit

Auch Fußball und Badminton werden mit speziellen Funktionen unterstützt. Beim Fußball lassen sich Spielfeldgrenzen manuell kalibrieren. Anschließend erstellt die Uhr unter anderem Heatmaps und Auswertungen zu Laufdistanz und Höchstgeschwindigkeit. Im Badminton-Modus erkennt sie laut Hersteller mehr als sechs Schlagarten und stellt den Spielstil grafisch dar. Trainingsdaten können zudem mit Strava synchronisiert werden.

Im Alltag soll die Watch 6 Pro mit verschiedenen Komfortfunktionen überzeugen. Dazu zählen Gesten zur Steuerung von Anrufen, Alarmen und Musikwiedergabe sowie eine Bedienung des Touchscreens bei nassem Display. Auch Sprachnotizen lassen sich direkt auf der Uhr aufnehmen.

Eine Besonderheit ist die Dual-Phone Message Notification: Damit sollen Nutzer Nachrichten und Anrufe von einem Honor-Smartphone und einem iPhone parallel am Handgelenk verwalten können. Kontaktloses Bezahlen per NFC wird über Fidesmo für unterstützte Mastercard- und Visa-Karten angeboten. Die Funktion ist jedoch nicht in allen Märkten und bei allen Banken verfügbar.

Der Akku hat eine Kapazität von 515 mAh. Honor verspricht bis zu 18 Tage Laufzeit im speziellen Energiesparmodus. Bei typischer Nutzung sollen bis zu zehn Tage möglich sein, mit aktiviertem Always-on-Display bis zu sieben Tage.

Preis und Verfügbarkeit

Die Honor Watch 6 Pro ist seit 19. November in Schwarz und Silber erhältlich. Die schwarze Version mit Fluorkautschukarmband kostet ab 379 Euro. Für die silberne Ausführung mit Edelstahlarmband werden mindestens 429 Euro fällig.