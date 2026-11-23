i Mega-Lucario Z und weitere neue Pokémon kommen ins Sammelkartenspiel. Die Erweiterung "Flinke Fäuste" startet im Februar 2027. The Pokémon Company International / Montage: Heute / KI-generiert "Flinke Fäuste" vorgestellt Diese neuen Pokémon-Karten kommen Anfang 2027 Die nächste Pokémon-TCG-Erweiterung "Flinke Fäuste" bringt erstmals Mega-Entwicklungs-Pokémon Z auf die Karten. Los geht es im Februar 2027. Von Rene Findenig 23.11.2026, 19:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit Mega-Lucario Z kommt eine neue Mega-Entwicklungsform ins Pokémon-Sammelkartenspiel. Die Erweiterung "Flinke Fäuste" erscheint im Februar 2027 und bringt weitere neue Karten.

The Pokémon Company International hat die nächste Erweiterung des Pokémon-Sammelkartenspiels angekündigt. "Mega-Entwicklung – Flinke Fäuste" erscheint weltweit am 6. Februar 2027 bei teilnehmenden Händlern. Im Mittelpunkt steht Mega-Lucario Z. Auch Mega-Knakrack Z, Mega-Absol Z und Mega-Lumiflora sind Teil der Erweiterung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Die Top-Trainer-Box für "Flinke Fäuste". The Pokémon Company International

Die Mega-Entwicklungs-Pokémon Z feiern damit ihre Premiere im Sammelkartenspiel. Zuvor waren sie im Download-Inhalt "Mega Dimension" zum Videospiel "Pokémon-Legenden: Z-A" eingeführt worden.

Fünf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex

Die Erweiterung umfasst fünf Mega-Entwicklungs-Pokémon-ex und vier weitere Pokémon-ex. Dazu kommen elf Pokémon der Seltenheitsstufe "selten, Illustration", 17 ultraseltene Pokémon-, Trainer- und Spezial-Energiekarten sowie sechs Pokémon- und Unterstützerkarten mit besonders aufwendigen Illustrationen.

Erhältlich ist "Flinke Fäuste" in Boosterpacks, Top-Trainer-Boxen und verschiedenen Kollektionen. Erste Prerelease-Turniere starten bereits am 23. Jänner 2027 bei teilnehmenden unabhängigen Händlern im Rahmen des Play!-Pokémon-Programms.

Wer nicht bis zum Verkaufsstart warten möchte, kann die Erweiterung ab 4. Februar digital in der App "Pokémon-Sammelkartenspiel-Live" spielen. Sie ist für iOS, Android, macOS und Windows verfügbar. Bei der Anmeldung winken zudem Ingame-Boni.