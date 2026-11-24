i Microsoft warnt vor weiteren IT-Ausfällen. Grund dafür ist der zunehmende Einsatz von KI durch Cyberkriminelle. istock Outlook, Teams und Co. Microsoft schlägt Alarm – weitere IT-Pannen drohen Microsoft warnt vor weiteren IT-Ausfällen. Grund dafür ist der zunehmende Einsatz von KI durch Cyberkriminelle. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 14:19 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Microsoft-Präsident Brad Smith rechnet mit weiteren Computerpannen. Grund dafür ist der Vormarsch künstlicher Intelligenz, der Softwarehersteller zunehmend unter Zugzwang bringt. "Wir müssen uns auf die kommenden Monate einstellen", sagte Smith gegenüber CBS News.

Cyberkriminelle können dank KI deutlich schneller Sicherheitslücken entdecken und ausnutzen. Anbieter müssen diese daher möglichst rasch schließen. Die Zeit für Tests wird dadurch knapper, insbesondere bei älteren Systemen drohen nach Aktualisierungen Ausfälle.

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Microsoft kämpfte zuletzt mit Störung

Am 12. November waren bereits mehrere Microsoft-Dienste von einer Panne betroffen. Bei Outlook, Teams und OneDrive kam es zu Problemen. Auslöser war laut dem Konzern jedoch ein alter Softwarefehler, der durch zu viele gleichzeitige Anfragen zutage trat. Ein Hackerangriff oder KI waren nicht dafür verantwortlich.

Smith rät Unternehmen nun, ihre veraltete IT-Infrastruktur zu erneuern und Sicherheitsupdates besser zu koordinieren. Privatnutzer sollten Aktualisierungen auf ihren Handys und Laptops weiterhin installieren.

So können Nutzer vorsorgen

Bei Problemen mit Microsoft-Diensten empfiehlt sich zunächst ein Blick auf die Statusseite des Konzerns. Liegt dort eine Störung vor, hilft auch ein Neustart des eigenen Geräts nicht.

Um bei Ausfällen weiterhin auf wichtige Dokumente zugreifen zu können, sollten diese direkt am Computer gespeichert werden. Bei OneDrive funktioniert das über die Option "Immer auf diesem Gerät behalten".

Auch Outlook für Windows ermöglicht den Zugriff auf gespeicherte E-Mails und Termine ohne Internetverbindung. Die entsprechende Funktion lässt sich in den Einstellungen unter "Allgemein" und "Offline" überprüfen und bei Bedarf aktivieren.