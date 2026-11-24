i Zu Weihnachten wird groß aufgetischt – Whitney Ainscough lässt jedes Familienmitglied mitzahlen iStock / dolgachov 36 Euro fürs Festessen Weihnachts-Wahnsinn: Mama kassiert von Familie ab Weihnachten wird bei dieser Britin teuer! Sie kassiert bei ihrer Familie fürs Festessen ab – sogar mit Kartenlesegerät. Am Ende bleibt ihr Gewinn. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 11:38 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Familien gehört das gemeinsame Weihnachtsessen zu den schönsten Traditionen des Jahres. Bei der Britin Whitney Ainscough (33) gibt es allerdings eine Besonderheit: Wer bei ihr am festlich gedeckten Tisch Platz nimmt, muss dafür bezahlen!

Die dreifache Mutter aus Rotherham verlangt heuer laut einem britischen Medienbericht 30 Pfund – umgerechnet rund 36 Euro – von jedem erwachsenen Gast. Und damit auch wirklich alle zahlen, hat sie sogar ein Kartenlesegerät angeschafft.

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Besonders kurios: Ainscough will mit ihrem selbst gekochten Weihnachtsessen nicht nur die Ausgaben decken, sondern auch einen kleinen Gewinn erzielen.

Ohne Geld kein Weihnachtsessen?

Für die 33-Jährige ist es längst Tradition, ihre Familie zu Weihnachten zu bewirten und dafür Geld zu verlangen. Heuer hat sie den Preis sogar angehoben. Während Erwachsene bezahlen müssen, kommen Kinder etwas günstiger davon. Sie zahlen ungefähr die Hälfte des Erwachsenenpreises.

Damit es beim Bezahlen keine Ausreden gibt, hat sich Ainscough technisch aufgerüstet. Neben Bargeld akzeptiert sie auch Kartenzahlungen. In sozialen Medien erklärte sie außerdem, sogar den Bezahldienst Klarna anzubieten.

Der Grund für die ungewöhnliche Maßnahme liegt offenbar in früheren Erfahrungen mit ihrer Schwester. Diese habe in den vergangenen Jahren wiederholt erklärt, kein Bargeld dabeizuhaben. Deshalb wollte die Britin sicherstellen, dass künftig jeder seinen Beitrag leistet.

Eigene Kinder müssen abwaschen

Eine Ausnahme macht die Mutter bei ihren eigenen Kindern. Die drei, neun und 14 Jahre alten Sprösslinge dürfen kostenlos mitessen. Ganz ohne Gegenleistung geht es aber auch für sie nicht: Die Kinder müssen bei der Hausarbeit helfen und nach dem Essen den Abwasch übernehmen.

Ainscough findet das Modell gerecht. Schließlich sei die Vorbereitung eines Weihnachtsessens mit viel Arbeit und Stress verbunden, während die Gäste sich entspannen könnten. In einem Restaurant müssten die Familienmitglieder für ein vergleichbares Essen außerdem deutlich mehr bezahlen, argumentiert sie.

Huhn statt Truthahn – Hauptsache günstig

Auch beim Festtagsmenü schaut die 33-Jährige genau aufs Geld. Auf den traditionellen Truthahn will sie heuer verzichten. Stattdessen soll Hühnerfleisch auf den Tisch kommen, begleitet von Gemüse wie Karotten und Kohlsprossen.

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Ainscough ist überzeugt, dass ihre Gäste den Unterschied ohnehin kaum bemerken werden. Die Zutaten will sie möglichst günstig einkaufen. Nach eigenen Berechnungen soll für das gesamte Essen nur ein vergleichsweise kleiner Betrag anfallen.

Weihnachtsessen bringt sogar Gewinn

Dass am Ende Geld übrig bleibt, bestreitet die Britin gar nicht. Sie rechnet mit einem Gewinn von umgerechnet etwa 100 Euro. Für sie ist das eine angemessene Entschädigung für die vielen Stunden, die sie mit Einkaufen, Vorbereiten und Kochen verbringt. "Es ist ein nettes Weihnachtsgeld für mich, um die ganze Zubereitung und Vorbereitung zu übernehmen", erklärt die 33-Jährige.

In sozialen Medien sorgt ihr ungewöhnliches Weihnachtsmodell für gemischte Reaktionen. Manche finden es völlig in Ordnung, die Kosten eines großen Familienessens aufzuteilen. Andere können sich nicht vorstellen, die eigenen Verwandten an Weihnachten zur Kasse zu bitten.

Für Ainscough ist die Sache jedenfalls klar: Wer bei ihr Weihnachten feiern möchte, muss sich auch finanziell beteiligen.