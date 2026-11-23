i Signal schränkt Screenshots ein, sobald KI-Assistenten auf vertrauliche Chat-Inhalte zugreifen wollen. Signal Neue Funktion Signal sperrt KI-Assistenten aus privaten Chats aus KI-Assistenten könnten private Nachrichten auf dem Smartphone erfassen. Signal reagiert nun mit neuen Schutzmaßnahmen. Von Rene Findenig 23.11.2026, 21:22 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

KI-Assistenten auf Smartphones können Informationen erfassen, die am Bildschirm angezeigt werden. Das birgt auch für private Chats ein Risiko. Der Messenger Signal reagiert darauf und schränkt in seiner kommenden App-Version die Erstellung von Screenshots ein, sobald ein KI-Assistent versucht, auf den Bildschirminhalt zuzugreifen.

Die Funktion soll unter iOS 27 und Android greifen und ist standardmäßig aktiviert. Nutzer können den Schutz in den Signal-Einstellungen zwar deaktivieren. Damit könnten ihre Unterhaltungen allerdings wieder für KI-Systeme zugänglich werden.

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Verschlüsselung schützt nicht vor jedem Zugriff

Signal weist darauf hin, dass die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung allein nicht mehr ausreicht, wenn KI-Assistenten direkt auf Betriebssystemebene Informationen vom Bildschirm abgreifen. In diesem Fall könnten vertrauliche Inhalte die Schutzmaßnahmen einzelner Apps umgehen.

Signal zieht die Notbremse: Der Messenger will verhindern, dass KI-Assistenten auf vertrauliche Nachrichten zugreifen. Signal

Der Messenger kritisiert, dass Entwicklern bislang verlässliche Werkzeuge fehlen, um solche Zugriffe zu verhindern.

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Signal fordert deshalb Apple, Google und Microsoft auf, einfache Möglichkeiten bereitzustellen, mit denen Nutzer KI-Assistenten den Zugriff auf sensible App-Inhalte untersagen können. Außerdem verlangt das Unternehmen eine klare technische Dokumentation dazu, wie die Systeme Informationen erfassen und verarbeiten.

Signal führt unter iOS 27 und Android neue Schutzmaßnahmen ein. Signal

Weitere Sicherheitslücken bleiben

Signal betont, dass die neuen Maßnahmen nicht alle Risiken beseitigen. Andere Zugriffswege, etwa über Funktionen für Barrierefreiheit, könnten weiterhin Schwachstellen darstellen. Auch auf macOS kann Signal derzeit keinen vergleichbaren Schutz vor Screenshots umsetzen.

Die Forderung des Messengers: Nutzer sollen nicht zwischen dem Komfort von KI-Funktionen und dem Schutz ihrer privaten Kommunikation wählen müssen. Betriebssystem-Anbieter müssten Entwicklern daher die nötigen technischen Möglichkeiten geben, um vertrauliche Daten zuverlässig abzuschirmen.