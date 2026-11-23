i Das Wiener Startup eustella trainiert offene KI-Modelle selbst nach. Vier Monate nach dem Start zählt die Plattform mehr als 22.000 Nutzer. AI Factory Austria AI:AT/Arman Rastegar Neue Version Wiener KI eustella trainiert KI-Modelle selbst nach Mit Version 1.5 will eustella seine KI leistungsfähiger machen. Das Startup setzt dabei auf offene Modelle und europäische Cloud-Infrastruktur. Von Rene Findenig 23.11.2026, 23:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Das Wiener Startup eustella entwickelt seine KI-Plattform weiter und trainiert dafür offene Sprachmodelle selbst nach. Vier Monate nach dem Start zählt das Unternehmen nach eigenen Angaben bereits mehr als 22.000 Nutzerinnen und Nutzer.

Mit Version 1.5 setzt eustella auf ein eigenes Nachtraining bestehender KI-Modelle. Statt ein Sprachmodell von Grund auf zu entwickeln, nimmt das Team frei verfügbare Modelle und passt sie mit eigenen Daten und Verfahren an. Als Grundlage dient das Modell Qwen 3.8 mit 27 Milliarden Parametern. Die Plattform läuft laut Unternehmen auf einer rein europäischen Cloud-Infrastruktur.

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Wie stark sich die Leistung dadurch verbessert haben soll, hat eustella anhand von 14 gängigen KI-Benchmarks untersucht. Nach den eigenen Messungen des Startups legte das Modell in allen Tests zu, im Durchschnitt um fünf Punkte. Besonders große Fortschritte habe es beim Programmieren, beim Befolgen komplexer Anweisungen und bei mehrstufigen Gesprächen gegeben. Die Ergebnisse und Methoden veröffentlicht das Unternehmen auf seiner Website.

Mehr als 22.000 Nutzer seit dem Start

Vorgestellt wurde eustella am 24. Juni 2026 im Coworking Hub der AI Factory Austria AI:AT in Wien-St. Marx. Die Plattform bietet KI-Agenten, die Aufgaben wie Recherchen, Präsentationen oder Reiseplanungen unterstützen sollen. Ende August folgte eine erste Optimierung: Seither sei zum gleichen Preis die achtfache Nutzung möglich.

"Wir haben diesen Sommer gezeigt, dass ein europäisches Team mit offenen Modellen und eigener Forschung an die Weltspitze heranrücken kann, und das mit europäischen Werten", sagt eustella-CEO Matteo Rosoli. Version 1.5 sei erst der Anfang. Das Ziel sei, Europa einen Platz im Zeitalter der künstlichen Intelligenz zu sichern.

Das Startup ist Teil des AI:AT Coworking Hubs. Dieser ist seit seiner Eröffnung im Februar 2026 laut den Betreibern auf 218 Co-Worker aus 105 Organisationen gewachsen. Rund 85 davon sind AI-Startups. Dort sollen Unternehmen, Forschungseinrichtungen und öffentliche Akteure zusammenarbeiten und Erfahrungen austauschen.

Für AI:AT-Co-Lead Karl Kugler zeigt die Entwicklung von eustella, wie Startups in diesem Umfeld wachsen und ihre Forschung weiterentwickeln können. Co-Lead Markus Stöhr betont zudem die Bedeutung europäischer Infrastruktur und eigener technologischer Kompetenz für die KI-Souveränität Europas.