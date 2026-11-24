i Die Xiaomi Watch S5 41mm richtet sich an Nutzer, die eine kompakte Smartwatch mit umfangreicher Ausstattung und langer Akkulaufzeit suchen. Rene Findenig Smartwatch-Test Xiaomi verschlankt und verstärkt seine Watch S5 Kleineres Gehäuse, helleres Display, weniger Akku: Die neue Xiaomi Watch S5 41mm tritt gegen ihre große und etwas ältere Schwester an. Von Rene Findenig 24.11.2026, 17:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine große Smartwatch ist nicht jedermanns Sache. Xiaomi bringt mit der Watch S5 41mm deshalb eine kompaktere Alternative zur bereits erhältlichen 46-mm-Version. Das kleinere Modell wiegt nur 36 Gramm, besitzt ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display und soll bis zu 14 Tage ohne Ladegerät auskommen. Die große Schwester hat allerdings einen entscheidenden Vorteil: mehr Platz und dadurch deutlich mehr Akkukapazität. Optisch setzen beide Uhren auf ein rundes Edelstahlgehäuse und einen klassischen Look. Bei der Ausstattung gibt es ebenfalls viele Gemeinsamkeiten. Beide bieten mehr als 150 Sportmodi, Gesundheitsüberwachung, NFC und Satellitennavigation. Trotzdem sind die Unterschiede größer, als es scheint.

Die Xiaomi Watch S5 41mm misst 41,4 x 41,4 x 9,9 Millimeter und bringt ohne Armband 36 Gramm auf die Waage. Zum Vergleich: Die große Version misst 46 x 46 x 10,99 Millimeter und wiegt rund 46 Gramm. Die kleinere Uhr ist damit nicht nur leichter, sondern auch flacher. Das macht sie vor allem für schmalere Handgelenke interessant. Xiaomi setzt auf ein Edelstahlgehäuse und unterschiedlich gestaltete Lünetten. Die schwarze und hellblaue Variante besitzen eine Edelstahllünette und ein Fluorkautschukarmband. Bei Ceramic White kommen eine Keramiklünette und ein weißes Lederarmband zum Einsatz. Die 46-mm-Version bietet dagegen vier Ausführungen: Black, Silver, Ceramic Blue und Jungle Green.

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Je nach Variante kommen Edelstahl, Keramik, geschmiedete Kohlefaser sowie unterschiedliche Armbandmaterialien zum Einsatz. Beim Tragekomfort dürfte die kleinere Version vor allem dann Vorteile haben, wenn du deine Smartwatch rund um die Uhr tragen möchtest. Gerade beim Schlafen kann ein leichteres und flacheres Gehäuse angenehmer sein. Preislich gibt es übrigens auch Unterschiede. Das größere Modell gibt es je nach Ausführung ab 179,99 Euro, für die neue, kleinere 41-Millimeter-Version kostet dich dagegen mindestens 249,99 Euro. Die Preisfrage wird in diesem Testbericht noch wichtig, wenn es um den Funktionsumfang geht – dazu aber etwas später mehr.

Das kleinere Modell hat das etwas hellere Display

Bei der Anzeige überrascht die kompakte Version. Die Watch S5 41mm besitzt ein 1,32 Zoll großes AMOLED-Display mit 466 x 466 Pixeln und einer Spitzenhelligkeit von 3.000 Nits. Die 46-mm-Ausführung bietet mit 1,48 Zoll zwar die größere Bildschirmfläche, erreicht aber maximal 2.500 Nits. Beide kommen auf eine HBM-Helligkeit von 1.500 Nits. Damit hat die kleine Version auf dem Papier die Nase bei der maximalen Helligkeit vorne. Die größere Uhr bietet dafür mehr Platz für Nachrichten, Trainingsdaten und andere Informationen. Beide Displays sind auch bei direktem Sonnenlicht gut ablesbar. Die Auflösung fällt zwar gleich aus, bedeutet aber mehr Schärfe am kleineren Display: 352 ppi bei der 41-mm-Version, 323 ppi bei der 46-mm-Version.

Umgekehrt sieht es beim Akku aus. Xiaomi verbaut in der Watch S5 41mm einen Akku mit 590 Milliamperestunden (mAh). Die große Version kommt auf 815 mAh. Das macht sich bei den Laufzeiten bemerkbar. Bei leichter Nutzung hält die kleine Uhr bis zu 14 Tage durch, bei normaler Nutzung bis zu acht Tage. Mit Always-on-Display sind es bis zu fünf Tage. Die 46-mm-Version schafft bis zu 21 Tage bei geringer Nutzung, 14 Tage bei normaler Nutzung und neun Tage mit Always-on-Display. Wer selten laden möchte, ist mit dem großen Modell gut bedient. Die kompakte Variante ist zwar ebenfalls ausdauernd, kann mit der Laufzeit ihrer Schwester aber nicht mithalten. Geladen werden beide Modelle über eine magnetische Ladestation.

Sehr wenige Unterschiede bei Gesundheit und Sport

Bei den Gesundheitsfunktionen bringen beide Uhren eine umfangreiche Ausstattung mit. Herzfrequenz, Blutsauerstoff, Stress und Schlaf werden überwacht. Auch die Schlafanalyse wurde mit Algorithmus 2.0 verbessert. Xiaomi gibt eine um elf Prozent genauere Erkennung von Einschlaf- und Aufwachzeiten sowie eine um 14 Prozent verbesserte Erfassung der Schlafphasen an. Die 41-mm-Version besitzt zusätzlich einen Temperatursensor. Damit kann sie Veränderungen der Hauttemperatur erfassen und für das Zyklustracking verwenden. Xiaomi nennt eine Messgenauigkeit von plus/minus 0,1 Grad Celsius. In Verbindung mit der Clue-App gibt es außerdem einen dreimonatigen Zugang zu Clue Plus.

Beide Uhren unterstützen mehr als 150 Sportmodi und bieten Dual-Frequenz-GNSS. Die große Watch S5 setzt darüber hinaus stärkere Akzente bei Outdoor- und Radsportfunktionen. Dazu gehören erweiterte Trainingsauswertungen, die Verbindung mit kompatiblen Fahrradcomputern und die Möglichkeit, bestimmte Radsportdaten in Echtzeit zu übertragen. Auch bei der Navigation sind Offline-Karten, Routennavigation und eine Rückwegfunktion vorgesehen. Die Karten müssen zuvor über die Mi Fitness App geladen werden. Dazu gibt es alles, was das Sportherz begehrt, auf beiden Modellen: Neben den Sportaufzeichnungen gibt es auch Trainingsanleitungen, etwa für Lauf-Leistungssteigerungen oder Fettverbrennung.

Google Wallet zieht auf der kleineren Version neu ein

NFC gehört bei beiden Modellen zur Ausstattung. Die Watch S5 41mm unterstützt neu aber auch Google Wallet und ermöglicht damit kontaktloses Bezahlen mit kompatiblen Bankkarten. Auch die große Version bietet NFC-Zahlungsfunktionen, aber bisher nicht den vereinfachten Weg über Google Wallet beziehungsweise Google Pay. Und hier kommt der Punkt, den man bedenken sollte. Xiaomi führt die 41-mm-Version mit der Softwareversion HyperOS 4 ein, die 46-mm-Ausführung erschien vor einigen Monaten noch mit HyperOS 3. Allerdings: Es mehren sich die Hinweise, dass Xiaomi HyperOS 4 in den kommenden Wochen auch für die größere Version ausrollen wird. Damit würde auch das 46-mm-Modell die neuen Funktionen bekommen.

Die neue Benutzeroberfläche wirkt frischer und dynamischer, in der App wird alles gewohnt aufbereitet. Rene Findenig / KI-generiert

Beide Uhren bieten Benachrichtigungen, Wetterinformationen, Timer, Wecker und weitere klassische Smartwatch-Funktionen. Die kleinere Variante unterstützt Android 8.0 oder neuer sowie iOS 14.0 oder neuer. Auch die 46-mm-Version ist mit diesen Betriebssystemen kompatibel. HyperOS 4 wurde überarbeitet und präsentiert Informationen übersichtlicher. Dazu gehören transparente Gestaltungselemente, neue Symbole, ein neu aufgebautes Kontrollzentrum und Benachrichtigungen in Form schwebender Hinweise. Eine wichtige Neuerung ist die sogenannte Minus-One-Screen-Ansicht. Über sie lassen sich unterschiedliche Informationen gesammelt abrufen – Trainingsdaten, Termine, Wetter und Gesundheitswerte.

Neue Benutzeroberfläche wirkt frischer und dynamischer

Auch die Fitnessübersicht wurde neu gestaltet. Xiaomi will damit Fortschritte und tägliche Aktivitäten verständlicher darstellen. Etwas verspielter wird es bei den neuen Haustier-Zifferblättern. Insgesamt stehen vier animierte Tierfiguren zur Auswahl. Sie reagieren auf unterschiedliche Informationen wie Tageszeit, Wetter und Fitnessfortschritt. Auch Berührungen auf dem Display können Reaktionen auslösen. Wer seine täglichen Aktivitätsziele an fünf aufeinanderfolgenden Tagen erfüllt, kann zusätzliche Posen freischalten. Das bringt etwas Abwechslung auf das Zifferblatt und macht die tägliche Bewegung spielerischer. Gerade wenn du dich durch kleine Belohnungen zu mehr Aktivität motivieren lässt, ist das ein netter Bonus.

Bei den Gesundheitsfunktionen hat Xiaomi die Watch S5 41mm wieder einmal zur Allzweck-Waffe gemacht. Die Uhr kann die Herzfrequenz messen, die Sauerstoffsättigung im Blut erfassen und Stresswerte überwachen. Dazu kommen Schlaftracking und eine Messung der Herzfrequenzvariabilität während der Nacht. Neben dem Herzfrequenzsensor mit Blutsauerstoffmessung sind Beschleunigungssensor, Gyroskop, Umgebungslichtsensor, elektronischer Kompass, Barometer und Temperatursensor verbaut. Besonders interessant ist die überarbeitete Herzfrequenzmessung. Xiaomi setzt auf vier LEDs und vier Fotodioden in Kombination mit dem hauseigenen Herzfrequenzalgorithmus 2.0.

Fazit: Welche Xiaomi Watch S5 lohnt sich?

Zusätzlich erfasst die Watch S5 die Herzfrequenzvariabilität während des Schlafs. Dieser Wert kann Hinweise darauf geben, wie gut sich dein Körper erholt. Sinkt die HRV unter den persönlichen Durchschnitt, kann das auf eine geringere Erholung oder erhöhte Belastung hindeuten. Die Daten sollen dir helfen, deine Schlaf- und Erholungsgewohnheiten besser einzuschätzen. Xiaomi fasst die verschiedenen Messwerte außerdem in einer Gesundheitsübersicht zusammen. Diese soll Veränderungen und Auffälligkeiten leichter erkennbar machen. Nach dem Training werden mehr als 50 Fitness-, Schlaf- und Gesundheitswerte für eine zusammenfassende Auswertung herangezogen.

Die Xiaomi Watch S5 41mm ist nicht nur eine geschrumpfte Ausgabe der großen Version. Sie richtet sich an eine andere Zielgruppe. Das leichtere Gehäuse, die geringere Dicke und das kompakte Display machen sie zur interessanten Alternative für alle, denen eine 46-mm-Smartwatch zu groß ist. Auch bei der Displayhelligkeit liegt das kleine Modell vorne. Die 3.000 Nits Spitzenhelligkeit übertreffen die 2.500 Nits der großen Variante. Dazu kommen der Temperatursensor und die Zyklusfunktionen. Unterm Strich ist die Entscheidung sehr einfach: Wer eine kompakte, leichtere Smartwatch möchte, sollte sich die Watch S5 41mm ansehen. Wer mehr Ausdauer und ein größeres Display bevorzugt, greift zur 46-mm-Version – und darf auf ein Update für die neuen Funktionen hoffen.