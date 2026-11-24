i Apple plant offenbar ein großes Frühjahrs-Update. Bei einigen Geräten sind größere Änderungen möglich, andere bekommen vor allem neue Chips. REUTERS/Evelyn Hockstein Feuerwerk im Frühjahr Phone 18, iPads und Macs – Das ist Apples Geheimplan iPhone 18, iPhone Air 2, neue iPads und MacBooks: Apple dürfte bereits im Februar und März 2027 zahlreiche Geräte vorstellen. Von Digital Heute 24.11.2026, 19:12 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Apple dürfte im Frühjahr 2027 zahlreiche neue Geräte vorstellen. Neben dem iPhone 18 und dem günstigeren iPhone 18e stehen neue iPads und MacBooks auf dem Plan. Auch ein Nachfolger des besonders dünnen iPhone Air könnte kommen. Die meisten Neuerungen dürften sich allerdings im Inneren abspielen.

Die großen Smartphone-Neuheiten hat Apple traditionell im September präsentiert. Für weitere Geräte plant der Konzern offenbar eigene Termine im Februar und März. Das berichtet der gut informierte Bloomberg-Journalist Mark Gurman. Statt einer großen Präsentation dürfte Apple dabei wieder auf Pressemitteilungen und kleinere Veranstaltungen setzen.

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Besonders spannend wird es für Käufer, die nicht unbedingt zu den teuren Pro-Modellen greifen wollen. Das iPhone 18 und das iPhone 18e sollen laut den bisherigen Informationen weitgehend das Design ihrer Vorgänger behalten. Auf der chinesischen Plattform Baidu aufgetauchte Röntgenbilder sollen das bestätigen. Sie zeigen dem Bericht zufolge auch, dass sich die beiden Modelle beim Innenleben stark ähneln.

Unterschiede gibt es offenbar weiterhin bei den Kameras: Während das iPhone 18 eine Haupt- und eine Ultraweitwinkelkamera erhalten soll, dürfte das günstigere iPhone 18e erneut nur eine Kamera auf der Rückseite haben. Beim Standardmodell werden außerdem Apples A20-Chip und möglicherweise neun statt bisher acht Gigabyte Arbeitsspeicher erwartet. Auch ein neues Mobilfunkmodem und ein etwas größerer Akku sind im Gespräch.

Das iPhone 18e könnte sich zusätzlich durch ein einfacheres Display abheben. Gerüchten zufolge bleibt es bei einer Bildwiederholrate von 60 Hertz, während das Standardmodell mehr bieten dürfte.

Neue iPads und MacBooks erwartet

Auch bei den Tablets und Laptops stehen offenbar Modellpflege und neue Chips im Mittelpunkt. Ein neues Standard-iPad soll äußerlich kaum verändert werden, könnte aber den A19-Chip, Wi-Fi 7 und bei den Mobilfunkversionen Apples C1X-Modem erhalten.

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Beim MacBook Neo 2 werden ebenfalls nur wenige Neuerungen erwartet. Als wichtigste Änderungen gelten der A19-Pro-Chip und zwölf statt bisher acht Gigabyte Arbeitsspeicher. Auch beim MacBook Air könnte sich vor allem der Prozessor ändern. Hier soll Apples M6-Chip zum Einsatz kommen.

Für Käufer könnten die Geräte trotzdem teurer werden. Laut den Einschätzungen im Bericht wären Preissteigerungen von rund 100 Euro beim MacBook Neo und beim MacBook Air keine Überraschung. Ob Apple die Preise tatsächlich anhebt, ist allerdings noch offen.

iPhone Air 2 könnte größere Änderungen bringen

Mehr Bewegung könnte es bei drei weiteren Geräten geben, die Apple laut Gurman ebenfalls getrennt vorstellen könnte.

Besonders interessant ist dabei das erwartete iPhone Air 2. Der Nachfolger des besonders dünnen Smartphones soll eine zweite Kamera auf der Rückseite bekommen und damit einen der größten Kritikpunkte am ersten Modell beseitigen.

Darüber hinaus sind ein kleineres Dynamic Island und Apples C2-Modem im Gespräch. Auch eine bessere Akkulaufzeit könnte auf dem Plan stehen. Bestätigt ist davon bislang nichts.

Das neue iPad Air könnte ebenfalls größere Veränderungen erhalten. Neben einem leistungsfähigeren M5-Chip wird ein OLED-Display erwartet.

Das Gerät könnte zudem dünner und leichter werden. Beim iPad Pro fallen die bisherigen Gerüchte zurückhaltender aus: Hier stehen ein neuer M6- oder M7-Prozessor und eine Dampfkammer-Kühlung im Raum. Apple hat zu den Gerüchten bisher nicht Stellung genommen.