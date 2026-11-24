i Ray Kelly bei dem Kirchenauftritt, der ihn weltberühmt machte. YouTube / InvitationLoveJesus 12 Jahre später unvergessen Er rührte Millionen! Das macht singender Priester heute Sein "Hallelujah" bei einer Hochzeit wurde 2014 zum Internet-Hit. Heute ist Ray Kelly 73 und noch immer Priester und Sänger, hat aber einiges erlebt. Von Digital Heute 24.11.2026, 20:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Sein Hochzeitsständchen ging um die Welt und sorgte für Millionen Klicks: 2014 wurde der irische Priester Ray Kelly mit seiner Version von "Hallelujah" zum Internet-Star. Auch mehr als zwölf Jahre später steht der heute 73-Jährige noch auf der Bühne – und ist weiterhin als Seelsorger tätig.

Es war ein Auftritt, den viele bis heute nicht vergessen haben: Bei der Hochzeit von Chris und Leah O'Kane griff der irische Priester Ray Kelly zum Mikrofon und sang Leonard Cohens Klassiker "Hallelujah". Er hatte den Text für das Brautpaar angepasst und sorgte damit in der Kirche für Gänsehaut und Standing Ovations. Das Video verbreitete sich 2014 rasend schnell im Internet und machte den Geistlichen weltweit bekannt.

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Auch heute ist Ray Kelly noch immer Priester. Nach 17 Jahren als Pfarrer in Oldcastle im irischen County Meath wechselte er im Sommer 2023 in die Gemeinden Kilcormac, Rahan und Eglish im County Offaly. Dort ist er als Pfarrvikar tätig. Zum Priester geweiht wurde Kelly bereits 1989. Zuvor war er unter anderem als Missionar in Südafrika aktiv.

Auf der Bühne bei "Britain's Got Talent"

Seine Karriere als Sänger bekam nach dem viralen Hochzeitsvideo zusätzlichen Schwung. 2018 trat Kelly bei "Britain's Got Talent" auf und sang "Everybody Hurts" von R.E.M. Die Jury zeigte sich beeindruckt, der Priester schaffte es bis ins Halbfinale. Dort trat er mit "Go Rest High on That Mountain" von Vince Gill auf, verpasste aber den Einzug ins Finale.

2020 wagte sich Kelly auf ein ganz anderes Parkett: Bei der irischen Ausgabe von "Dancing with the Stars" tanzte er mit seiner Partnerin Kylee Vincent. Das Duo schaffte es bis ins Viertelfinale.

Konzerte in Nordamerika

Die Musik ist längst ein fixer Bestandteil seines Lebens geblieben. Kelly veröffentlichte mehrere Alben und brachte 2022 seine Autobiografie "Hallelujah: Memoirs of a Singing Priest" heraus.

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Darin erzählt er von seinem Weg vom Priester zum internationalen Internet-Star und davon, wie er seine Berufung und die Leidenschaft für Musik miteinander verbindet.

Auch live ist der 73-Jährige weiterhin unterwegs. 2026 tourte er mit seinem Programm "Open Road, Open Heart" durch Nordamerika. Veranstalter kündigten ihn unter anderem für Auftritte in den USA und Kanada an.

Es ist bereits seine achte Nordamerika-Tournee. Bei seinen Konzerten gehören neben "Hallelujah" auch andere bekannte Songs zu seinem Repertoire.

Ray Kelly ist damit auch mehr als zwölf Jahre nach seinem Internet-Durchbruch beides geblieben: Priester und Sänger. Die internationale Aufmerksamkeit hat seine kirchliche Tätigkeit nicht beendet – sie hat ihm vielmehr eine zusätzliche Bühne eröffnet.