i 89.000 Euro aus seiner Pensionsauszahlung investiert Steven in einen eigenen Wald. Der 59-Jährige will dort vor allem Ruhe finden. iStock / Getty Images / Vito Krpan 89.000 Euro bezahlt 59-Jähriger investiert seine Pension in 2,4 Hektar Wald Ein Waldstück statt Aktien oder Immobilien: Ein pensionierter Notfallsanitäter erfüllt sich mit 2,4 Hektar Natur einen Lebenstraum. Von Digital Heute 24.11.2026, 19:34 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein eigener Wald statt Aktien oder Immobilien: Der 59-jährige Brite Steven Darwin hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt. Für rund 142.000 Euro kaufte er gemeinsam mit seiner Partnerin ein 2,4 Hektar großes Waldstück. Den Großteil des Kaufpreises finanzierte er mit seiner Pensionsauszahlung.

Steven Darwin war 34 Jahre lang als Notfallsanitäter beim britischen Gesundheitsdienst NHS tätig. Nach seiner Pensionierung wollte der 59-Jährige sein Geld in etwas investieren, das ihm nicht nur finanziell etwas bringen, sondern auch Erholung bieten sollte. Im September 2026 kaufte er gemeinsam mit seiner Partnerin Lynda sechs Acres Wald in der Nähe von Harrogate in der englischen Grafschaft Yorkshire.

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Der Kaufpreis betrug 119.000 Pfund, umgerechnet rund 142.000 Euro. 75.000 Pfund, etwa 89.400 Euro, stammten aus Stevens einmaliger Pensionsauszahlung. Den Rest steuerte seine Partnerin aus ihren Ersparnissen bei.

"Ich bin in Wäldern aufgewachsen, aber ich hätte nie gedacht, dass wir einen besitzen würden, weil ich dachte, das können sich nur reiche Menschen leisten", sagte Steven dem britischen Medium "iPaper".

Wald als Projekt für den Ruhestand

Das Grundstück ist teilweise vernachlässigt. Steven besucht es je nach Wetterlage drei- bis viermal pro Woche, um die Bäume und das Gelände zu pflegen. Dafür absolviert er einen Kurs zur Niederwaldpflege. Dort lernt er unter anderem, wie Bäume nachwachsen und wie sich Haselzäune errichten lassen.

Nach gesundheitlichen Problemen und einer schweren Wirbelsäulenoperation ist der Wald für ihn auch ein persönlicher Rückzugsort. Er genießt die Natur und beobachtet Tiere wie Rehe, Füchse und Eulen. Eine mögliche Wertsteigerung sieht das Paar als zusätzlichen Vorteil. Verkaufen wollen sie das Grundstück aber nicht.

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Die laufenden Kosten halten sich laut Steven in Grenzen. Vor allem eine Haftpflichtversicherung schlägt demnach mit rund 200 Pfund, also etwa 238 Euro pro Jahr, zu Buche.

Was ein eigener Wald kostet

Auch in Österreich kann man Waldgrundstücke kaufen, ohne Jagdschein oder forstwirtschaftliche Ausbildung. Der Kauf muss meist bei der zuständigen Grundverkehrskommission oder Bezirkshauptmannschaft genehmigt werden. Die Preise liegen bei rund einem bis drei Euro pro Quadratmeter.

Stevens Kauf zeigt damit, dass ein eigener Wald nicht ausschließlich für Millionäre erschwinglich sein muss. Als Geldanlage ist er allerdings nicht mit einem klassischen Wertpapier vergleichbar: Ein Wald verursacht Pflegeaufwand, ist weniger leicht zu verkaufen und bringt nicht automatisch laufende Erträge.