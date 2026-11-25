i Wer beim Kauf für 2027 noch Geld sparen will, sollte einen wichtigen Stichtag im Dezember im Blick behalten. iStock / Getty Images / ChiccoDodiFC Letzte Chance bis Silvester So sparst du bei der Vignette, und das gilt ab Dezember Für Österreichs Autofahrer endet in wenigen Tagen eine Ära: Ab 1. Dezember 2026 gibt es keine Klebevignette mehr. Was du beachten musst. Von Digital Heute 25.11.2026, 06:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nach fast 30 Jahren wird die klassische Klebevignette endgültig eingestellt. Ab 1. Dezember 2026 gibt es die Jahresvignette 2027 ausschließlich in digitaler Form – gebunden an das Kennzeichen.

Wer kein Smartphone oder Internet nutzen möchte, kann sie weiterhin unkompliziert an Trafiken, Tankstellen, Mautstellen oder bei Autofahrerclubs wie ÖAMTC und ARBÖ erwerben. Dort wird das Kennzeichen direkt im System registriert.

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Preis-Stichtag ist der 31. Dezember. Mit 1. Jänner 2027 greift die jährliche Inflationsanpassung von zwei Prozent. Damit steigt der Preis für die Pkw-Jahresvignette von 106,80 Euro auf rund 108,90 Euro.

Die 18-Tage-Falle beim Online-Kauf

Wer seine digitale Vignette für 2027 noch bis spätestens 31. Dezember 2026 kauft, zahlt noch den alten Tarif – gültig ist sie dann regulär ab 1. Jänner 2027 bis 31. Jänner 2028.

Die Bilder des Tages i ?

Wer die Vignette privat über den Webshop oder die App der ASFINAG bestellt, muss aufpassen: Wegen des europäischen Konsumentenschutzrechts ist die digitale Jahresvignette beim Online-Kauf erst ab dem 18. Tag nach dem Kauf gültig.

Wer sofort losfahren muss, sollte sie direkt vor Ort in einer Verkaufsstelle (Trafik, Tankstelle, Club) lösen – dort gilt sie ohne Wartezeit ab dem gewählten Startdatum.