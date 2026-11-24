i Ein Video aus New York geht viral: Abgeordneter Jordan Wright bewegt seine Augen auffällig. Im Netz kursieren bizarre Theorien. X / @NYCMayor "Echsenmenschen" vermutet Politiker sorgt mit bizarrer Augenbewegung für Aufsehen Nach einem bizarren Augen-Moment bei einer Pressekonferenz stellt US-Politiker Jordan Wright klar: "Ich bin ein Mensch." Von Digital Heute 24.11.2026, 21:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein kurzer Videoclip aus New York sorgt im Netz für wilde Spekulationen. Bei einer Pressekonferenz hinter Bürgermeister Zohran Mamdani bewegt der Abgeordnete Jordan J. G. Wright plötzlich seine Augen ungewöhnlich schnell auf und ab. Manche Nutzer sprechen sogar von einem "Echsenmenschen" und "Aliens". Wright selbst kann sich den Moment nicht erklären.

Die Szene ereignete sich am 20. November 2026 bei einer Medienkonferenz im New Yorker Rathaus. Bürgermeister Zohran Mamdani sprach über die Zukunft des Gefängnisses Rikers Island. Hinter ihm stand auch der Abgeordnete Jordan J. G. Wright. Für einen kurzen Moment bewegen sich dessen Augen auffällig auf und ab.

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Der Ausschnitt verbreitete sich anschließend in den sozialen Netzwerken und löste zahlreiche Reaktionen aus. Einige Nutzer machten sich über die Bewegung lustig, andere verbreiteten Verschwörungstheorien. So wurde Wright unter anderem als "Echsenmensch" bezeichnet – eine Anspielung auf eine bekannte Verschwörungserzählung, wonach manche Politiker in Wahrheit reptilienartige Wesen seien.

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Politiker stellt klar: "Ich bin ein Mensch"

Gegenüber der "New York Post" äußerte sich Wright zu dem Video. Er könne sich den ungewöhnlichen Moment selbst nicht erklären. Zugleich stellte er klar: "Offensichtlich bin ich ein Mensch."

Das Video stammt aus dem offiziellen Livestream des New Yorker Bürgermeisteramts. Die Aufnahme zeigt die Szene im Zusammenhang mit der Pressekonferenz und bestätigt damit, dass der Ausschnitt nicht aus einem privaten oder unbekannten Video stammt. Warum sich Wrights Augen in diesem Moment so bewegten, lässt sich aus der Aufnahme allein nicht feststellen.