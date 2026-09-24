StartseiteNachrichtenPolitik
Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani.
Bundespräsident Alexander Van der Bellen traf New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani.
APA-Images / APA / HANS KLAUS TECHT, REUTERS, "Heute"-Montage (KI-generiert)
Präsident trifft Bürgermeister

"Erstes Kennenlernen" – darüber sprach VdB mit Mamdani

In New York traf Alexander Van der Bellen auf den Bürgermeister der Stadt Zohran Mamdani. Worüber die beiden sprachen, liest du hier:
Newsdesk Heute
Von Newsdesk Heute
24.09.2026, 20:36
Angemeldet als Hier findest du deine letzten Kommentare
Alle Kommentare
Meine Kommentare
Sortieren nach:
Kommentare neu laden
Nach oben
Hör dir den Artikel an:
00:00 / 02:45
1X
BotTalk

Die US-Reise von Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sowohl hierzulande als auch im Ausland für Wirbel gesorgt. Der Staatschef warf Israel "Verletzungen des Völkerrechts" und "Kriegsverbrechen" im Gazastreifen und im Westjordanland vor. Dafür erntete er Kritik aber auch Zuspruch.

Im Rahmen der UNO-Generalversammlung in New York traf Van der Bellen auch den Bürgermeister der Metropole Zohran Mamdani. Wie ein Sprecher des Bundespräsidenten der APA mitteilte, haben sich die beiden über "internationale Zusammenarbeit und Kooperationen auf den verschiedenen Ebenen" unterhalten.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen

Mamdani ist Fan von Wiener Modell

In dem Gespräch habe der New Yorker Bürgermeister auch "große Wertschätzung für das Wiener Modell in puncto leistbares Wohnen gezeigt". Ein Video der Begegnung mit Mamdani teilte der Bundespräsident danach in den sozialen Netzwerken.

Van der Bellen lässt mit "Patrioten"-Ansage aufhorchen

In der Aufnahme war zu sehen, wie sich Van der Bellen und der Bürgermeister zur Begrüßung die Hand reichten. "Ein stolzer Europäer trifft einen stolzen New Yorker", schrieb der Bundespräsident dazu.

Bürgermeister Ludwig verrät: "Wollte Tierarzt werden"

Es habe sich um das erste Treffen zwischen Van der Bellen und Mamdani gehandelt. Der New Yorker Bürgermeister soll sich dabei auch "nach den aktuellen Entwicklungen in Europa" erkundigt haben. Inzwischen ist Van der Bellen wieder aus New York abgereist.

red,Akt. 24.09.2026, 20:43, 24.09.2026, 20:36
Mehr zum Thema
Alexander Van der BellenBundespräsidentZohran Kwame MamdaniBürgermeister

Weiterlesen

Jetzt Leserreporter werden.
Für jedes Foto in "Heute" oder jedes Video auf Heute.at gibt es 50 Euro.
So geht's
Aktuelles
Unterhaltsames
Nützliches
Externe Angebote