i Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich Montagabend (21. September) mit einem "Hot Take" aus der New Yorker Metro mit einem deutlichen Appell zu Europa gemeldet. Screenshot Facebook/Alexander Van der Bellen "Hot Take" in U-Bahn Van der Bellen lässt mit "Patrioten"-Ansage aufhorchen In der New Yorker U-Bahn setzt Alexander Van der Bellen ein klares Zeichen: "Europa ist für uns da, wenn wir für Europa da sind." Von Newsdesk Heute 22.09.2026, 14:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat sich mit einem "Hot Take" aus der New Yorker Metro mit einem deutlichen Appell zu Europa gemeldet. Während er in der U-Bahn sitzt, spricht er über die aktuelle Weltlage – und darüber, warum Europa aus seiner Sicht gerade jetzt Zusammenhalt braucht.

"Wenn man sich die heutige Weltlage ansieht, sollten wir alle Europa-Patrioten und -Patriotinnen sein", sagt Van der Bellen in dem Video. Europa sei für viele Menschen ein Sehnsuchtsort, "auch für viele hier in New York; in den USA".

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Als Gründe nennt der Bundespräsident starke Bürgerrechte, einen verlässlichen Sozialstaat und eine stabile Rechtsordnung. "Das zeichnet Europa aus", so Van der Bellen. Man könne "sehr stolz auf unsere Heimat Europa" sein.

Der Auftritt fällt in die Zeit der New-York-Reise des Bundespräsidenten zur UNO-Generalversammlung.

Van der Bellen vertritt dort gemeinsam mit Bundeskanzler Christian Stocker und Außenministerin Beate Meinl-Reisinger Österreich. Im Fokus steht auch der künftige nicht-ständiger Sitz unserer Alpenrepublik im UN-Sicherheitsrat.

Van der Bellen verbindet seine Botschaft mit einer Mahnung: Sicherheit, Frieden und Wohlstand seien keine Selbstverständlichkeit. "Europa ist für uns da, wenn wir für Europa da sind", sagt der Bundespräsident.