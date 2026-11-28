i Die Ermittlungen der Polizei laufen auf Hochtouren. Sabine Hertel (Archiv, Symbolbild) Frau war blutverschmiert Mord-Alarm in Wien! Mann in Wohnung erstochen Eine blutverschmierte Frau öffnete Polizisten in Wien-Floridsdorf die Tür. In der Wohnung lag ihr Ex-Partner (35) mit einer tödlichen Stichverletzung. Von André Wilding 28.11.2026, 10:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Die Polizisten wurden am Freitag gegen 23.30 Uhr zu einer Wohnung im 21. Bezirk gerufen. Beim Eintreffen öffnete ihnen eine blutverschmierte Frau die Wohnungstür. Da die Situation zunächst unklar war, wurde die Frau aus der Wohnung gebracht und von den Beamten gesichert.

Im Zuge der Nachschau konnte in der Wohnung ein 35-jähriger Mann am Boden liegend aufgefunden werden. Dieser wies zumindest eine Stichverletzung im Bereich des Oberkörpers auf. Die Beamten leiteten unverzüglich Reanimationsmaßnahmen ein und setzten diese bis zum Eintreffen der Berufsrettung Wien fort.

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Emotionaler Ausnahmezustand

Die Wiederbelebungsversuche blieben jedoch erfolglos. Es konnte nur noch der Tod des Mannes festgestellt werden. Bei der anwesenden Frau handelte es sich um die ehemalige Lebensgefährtin des Verstorbenen.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Die Frau befand sich zunächst in einem emotionalen Ausnahmezustand und konnte vorerst keine konkreten Angaben zum Sachverhalt machen. Im weiteren Verlauf der Amtshandlung verhielt sich die Frau jedoch zunehmend provokant gegenüber den einschreitenden Beamten.

Sie versuchte wiederholt, die Wohnung zu betreten, und beschimpfte die Polizisten. Schließlich trat sie gegen einen Beamten und begann, sich massiv gegen die polizeilichen Maßnahmen zu wehren.

Widersprüchliche Angaben

Aufgrund dessen wurde die Frau am Freitag vorläufig festgenommen. Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Leib/Leben, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

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Bei einer ersten Befragung machte die 31-Jährige widersprüchliche Angaben. Für den heutigen Tag ist eine Einvernahme der Frau vorgesehen. Die genauen Umstände sowie der Hergang des Vorfalls sind derzeit Gegenstand laufender Ermittlungen.