i Günther Paal - "Gunkl" am 22.10.2026 im Wiener Landesgericht - er bekannte sich der Pädophilie schuldig. Denise Auer Drei Jahre Gefängnis Bühnen-Star Gunkl muss noch vor Silvester in Haft Für Kabarettist Günther Paal alias Gunkl wird es ernst: Der verurteilte Bühnen-Star hat die Aufforderung zum Haftantritt erhalten. Von Österreich Heute 28.11.2026, 08:31 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Jetzt steht fest, bis wann der prominente Kabarettist Günther Paal (64) seine Gefängnisstrafe antreten muss. Der unter dem Künstlernamen Gunkl bekannte Comedy-Star wurde wegen sexuellen Missbrauchs von Unmündigen und Besitzes von sexualbezogenem Kindesmissbrauchsmaterial zu drei Jahren unbedingter Haft verurteilt.

Wie die "Krone" berichtet, hat der Bühnen-Star am Mittwoch die Aufforderung zum Haftantritt persönlich entgegengenommen. Ab der Zustellung bleibt ihm ein Monat Zeit, um sich während der Amtsstunden in der Justizanstalt Wien-Simmering einzufinden.

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Weil das Ende der Frist auf die Weihnachtsfeiertage fällt, muss Paal spätestens am 28. Dezember ins Gefängnis.

Wo Gunkl seine Strafe absitzen könnte

In Simmering wird entschieden, in welcher Justizanstalt der Kabarettist seine Haftstrafe verbüßen soll. Infrage käme auch ein Gefängnis in Niederösterreich, das auf den Strafvollzug und die Behandlung von Sexualstraftätern spezialisiert ist.

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Mindestens 18 Monate muss Paal in Haft verbringen, bevor er eine elektronische Fußfessel beantragen kann. Auch eine vorzeitige bedingte Entlassung ist nach der Hälfte der Haftstrafe grundsätzlich möglich.

Bei bisher unbescholtenen Verurteilten wie Paal ist eine bedingte Entlassung nach der halben Strafdauer durchaus üblich. Voraussetzung dafür ist allerdings eine günstige Prognose hinsichtlich seines künftigen Verhaltens. Das gilt insbesondere auch für die Fußfessel.

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Gunkl wollte "möglichst schnell" in Haft

Der Kabarettist hatte das Urteil am Wiener Landesgericht angenommen. Auch die Staatsanwaltschaft verzichtete auf Rechtsmittel.

Sein damaliger Anwalt Florian Höllwarth hatte noch unmittelbar nach der Urteilsverkündung erklärt, dass Paal seine Haftstrafe "möglichst schnell" antreten wolle.

Einen Antrag auf Strafaufschub, der etwa aus gesundheitlichen, familiären oder existenzbedrohenden wirtschaftlichen Gründen möglich wäre, hatte der Verteidiger ausgeschlossen. Mittlerweile vertritt Höllwarth den Kabarettisten nicht mehr.