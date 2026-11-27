i Am ersten Adventsamstag droht in Wien ein Verkehrschaos. istock Verzögerungen drohen Nach Schnee stürzt nun Demo Wien in Verkehrschaos Am ersten Adventsamstag droht in Wien ein Verkehrschaos. Wegen einer Demo wird der Ring stundenlang gesperrt. Der ÖAMTC warnt vor erheblichen Staus. Von Newsdesk Heute 27.11.2026, 14:02 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ausgerechnet am ersten Adventsamstag müssen sich Autofahrer in Wien auf massive Verkehrsbehinderungen einstellen. Eine Demonstration vor dem Parlament sorgt am 28. November für eine stundenlange Sperre der Ringstraße. Der ÖAMTC rechnet mit teils erheblichen Staus in der Innenstadt.

Aufgrund der Standkundgebung unter dem Motto "Männer gegen Gewalt an Frauen" wird der Ring voraussichtlich ab 11.30 Uhr zwischen der Oper und der Schottengasse gesperrt. Die Versammlung soll bis 16.30 Uhr dauern.

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Hier drohen Staus

Mit längeren Wartezeiten ist laut ÖAMTC insbesondere auf der Zweierlinie zwischen Schwarzenbergplatz und Alser Straße zu rechnen. Auch rund um den Karlsplatz und den Schwarzenbergplatz sowie auf den Zufahrtsstraßen zur Innenstadt, darunter die Rechte Wienzeile und die Burggasse, dürfte es zu Verzögerungen kommen.

ÖAMTC rät zum Umstieg auf Öffis

Wer am Samstag in die Wiener Innenstadt möchte, sollte laut den Verkehrsexperten auf die U-Bahn umsteigen. Autofahrer, die nicht ins Zentrum müssen, können über den Gürtel oder den Donaukanal ausweichen. Doch auch auf diesen Strecken ist aufgrund des Weihnachtsverkehrs mit Verzögerungen zu rechnen.