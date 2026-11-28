i Die Polizei hat die Ermittlungen bereits aufgenommen. Getty Images (Symbolbild) Täter auf der Flucht Falscher Bankmitarbeiter lockt Wiener in die Falle Ein falscher Bankmitarbeiter lockte einen 69-Jährigen zu einem Bankomaten in Wien-Floridsdorf. Dort stieß ihn ein Täter zur Seite und stahl sein Geld. Von André Wilding 28.11.2026, 12:45 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein 69-Jähriger erhielt am 23. November über einen Messenger-Dienst einen Anruf von einer ihm unbekannten Telefonnummer. Der Anrufer gab sich als Bankmitarbeiter aus und teilte dem Mann mit, dass von seinem Konto mehrere tausend Euro abgebucht worden seien.

Aus diesem Grund forderte er ihn auf, seinen Kontostand zu überprüfen. Darüber hinaus erklärte der vermeintliche Bankmitarbeiter, dass der Mann aus Sicherheitsgründen Bargeld beheben solle, um die Funktionsfähigkeit seiner Bankomatkarte zu überprüfen.

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Mann auf der Flucht

Hierfür nannte er eine Bankfiliale im 21. Bezirk. Der Mann begab sich daraufhin zu der genannten Filiale und behob mehrere hundert Euro. Während der Geldausgabe wurde er plötzlich von einem bislang unbekannten Täter zur Seite gestoßen.

Dieser entnahm das Bargeld aus dem Geldausgabeschacht und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung. Der 69-Jährige blieb bei dem Vorfall unverletzt. Die Ermittlungen zum bislang unbekannten Tatverdächtigen sind im Gange.

Tipps der Kriminalprävention

- Seien Sie bei Bankgeschäften und Bankomatabhebungen besonders aufmerksam, ob Sie beobachtet werden. Im Zweifelsfall brechen Sie die Bankomatbehebung ab und rufen die Polizei unter 133.

- Hinterlassen Sie bei Bankgeschäften keine Dokumente mit sensiblen Informationen (z.B. Kontoauszug). Entsorgen Sie diese so, dass sie für Dritte nicht greifbar sind.

- Informieren Sie auch Verwandte und Bekannte (vor allem ältere Personen) vor dieser Betrugsform

Die Bilder des Tages i ?

- Lassen Sie sich auf keinen Fall von unbekannten Personen zu Geldbehebungen verleiten.

- Brechen Sie verdächtige Telefonanrufe ab und kontaktieren Sie die Polizei.