i Mord-Alarm in Wien-Floridsdorf – ein Mann wurde tot in einer Wohnung entdeckt. APA-Images / APA / FLORIAN WIESER Mord-Alarm in Floridsdorf Mann in Wien getötet – Ex-Freundin (31) war voller Blut Polizeieinsatz in Wien-Floridsdorf! Ein 35-Jähriger wurde mit einer Stichverletzung tot entdeckt. Seine Ex-Freundin wurde festgenommen. Von André Wilding 29.11.2026, 09:00 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Eine blutverschmierte Frau öffnete Polizisten in der Nacht auf Samstag die Tür zu einer Wohnung in der Ferdinand-Platzer-Gasse in Wien-Floridsdorf. Was die Beamten dahinter entdeckten, löste Ermittlungen wegen eines mutmaßlichen Gewaltverbrechens aus.

In den Räumlichkeiten lag ein 35-jähriger Pole mit einer Stichverletzung im Oberkörper am Boden. Sämtliche Reanimationsmaßnahmen blieben ohne Erfolg. Für den Mann kam jede Hilfe zu spät.

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Bei der Frau, die von den Polizisten zunächst aus der Wohnung gebracht worden war, handelt es sich um die 31-jährige Ex-Lebensgefährtin des Toten. Die Polin ist auch die Inhaberin der Wohnung.

Da sie sich in einem emotionalen Ausnahmezustand befand, waren vorerst keine verlässlichen Angaben zum Geschehen möglich.

Frau attackierte Polizisten

Im Zuge des Einsatzes soll sich die 31-Jährige gegenüber den Beamten immer provokanter verhalten haben. Die Frau habe mehrmals versucht, zurück in die Wohnung zu gelangen, und die Polizisten beschimpft.

Bist du von Gewalt betroffen? Hier findest du Hilfe Frauenhelpline (rund um die Uhr, kostenlos): 0800 222 555 Männernotruf (rund um die Uhr, kostenlos): 05 76 77 Rat auf Draht: 147 Autonome Frauenhäuser: 01/ 544 08 20 Polizei-Notruf: 133 Hier weiterlesen: Expertin gibt konkrete Tipps: Kontrolle, Eifersucht - wann der Alarm schrillen sollte >

Als die Polin schließlich gegen einen Beamten getreten und sich zur Wehr gesetzt haben soll, wurde sie vorläufig festgenommen.

Kripo geht von Verbrechen aus

Was sich in der Floridsdorfer Wohnung abgespielt hat, ist Gegenstand der Ermittlungen. Bei einer ersten Befragung soll sich die 31-Jährige in Widersprüche verwickelt haben. Ergebnisse einer weiteren Einvernahme vom Samstag werden erst am Sonntag erwartet.

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Die Ermittler gehen mit einer Wahrscheinlichkeit von rund 98 Prozent von einem Verbrechen aus, wollen den weiteren Untersuchungen aber nicht vorgreifen. Eine Obduktion der Leiche wurde angeordnet. Es gilt die Unschuldsvermutung.