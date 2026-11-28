Gestohlenes Parfüm und ein Schlag ins Gesicht: Für einen mutmaßlichen Ladendieb klickten am Freitag am Wiener Hauptbahnhof die Handschellen. Zuvor wurde er gegen 18.45 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einer Parfümerie ein Parfüm in seine Tasche steckte.
Damit wollte der Tatverdächtige das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. In weiterer Folge wurde der junge Mann von dem Ladendetektiv angehalten. Dabei eskalierte die Situation komplett.
Der Verdächtige setzte sich zur Wehr und schlug dem Ladendetektiv mit der Hand ins Gesicht. Danach versuchte der junge Mann, die Flucht zu ergreifen. Trotz des Schlages konnte der Ladendetektiv den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.
Die Beamten nahmen den 18-jährigen Nordmazedonier vorläufig fest. Das gestohlene Parfüm konnte sichergestellt werden. Der Ladendetektiv erlitt durch den Schlag Rötungen im Gesicht.