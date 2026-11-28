i Die Polizei nahm den Tatverdächtigen fest. iStock Parfüm gestohlen Schlag ins Gesicht! Dieb attackiert Ladendetektiv Als ein Ladendetektiv einen mutmaßlichen Dieb stellte, schlug ihm der 18-Jährige ins Gesicht und wollte flüchten. Die Polizei nahm ihn fest. Von Newsdesk Heute 28.11.2026, 19:47 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Gestohlenes Parfüm und ein Schlag ins Gesicht: Für einen mutmaßlichen Ladendieb klickten am Freitag am Wiener Hauptbahnhof die Handschellen. Zuvor wurde er gegen 18.45 Uhr von einem Ladendetektiv dabei beobachtet, wie er in einer Parfümerie ein Parfüm in seine Tasche steckte.

Damit wollte der Tatverdächtige das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen. In weiterer Folge wurde der junge Mann von dem Ladendetektiv angehalten. Dabei eskalierte die Situation komplett.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Mann festgenommen

Der Verdächtige setzte sich zur Wehr und schlug dem Ladendetektiv mit der Hand ins Gesicht. Danach versuchte der junge Mann, die Flucht zu ergreifen. Trotz des Schlages konnte der Ladendetektiv den Verdächtigen bis zum Eintreffen der Polizei festzuhalten.

Die Bilder des Tages i ?

Die Beamten nahmen den 18-jährigen Nordmazedonier vorläufig fest. Das gestohlene Parfüm konnte sichergestellt werden. Der Ladendetektiv erlitt durch den Schlag Rötungen im Gesicht.