i Seit mehr als 70 Jahren treffen Weihnachtsbriefe aus der ganzen Welt in Steyr ein. Gerhard Hütmeyer Weihnachtspost aus Steyr 1,5 Millionen Briefe! Christkindl-Postamt öffnet wieder Bald hat das Christkind wieder alle Hände voll zu tun: Ab Freitag öffnet das berühmte Postamt Christkindl in Steyr. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 14:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Weihnachtsgrüße aus aller Welt landen jedes Jahr in Oberösterreich: Seit 1950 werden im Postamt Christkindl in Steyr Briefe mit einem besonderen Weihnachtsstempel versehen und anschließend zugestellt. Auch Kinder können dort ihre Weihnachtswünsche abgeben.

Weihnachtsgrüße aus aller Welt landen jedes Jahr in Oberösterreich: Seit 1950 werden im Postamt Christkindl in Steyr Briefe mit einem besonderen Weihnachtsstempel versehen und anschließend zugestellt.

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Wie groß der Andrang ist, zeigen die Zahlen der vergangenen Saison: Rund 1,5 Millionen Weihnachts- und Neujahrsgrüße erhielten den begehrten Sonderstempel.

Am Freitag, 27. November, startet das Postamt nahe der Wallfahrtskirche in Unterhimmel wieder in die Weihnachtssaison.

So bekommen Kinder Post vom Christkind

Besonders für die kleinen Weihnachtsfans gibt es wieder die Möglichkeit, einen Brief direkt an das Christkind zu schicken. Ob die Wünsche tatsächlich in Erfüllung gehen, bleibt offen. Eine Antwort gibt es aber: Dazu muss dem Brief ein ausreichend frankiertes und adressiertes Rückkuvert beigelegt werden.

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Für Sammler stehen im Postamt zudem spezielle Ersttags- und Schmuckkuverts, Glückwunschkarten sowie Maximumkarten zur Verfügung.