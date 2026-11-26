i Der Wintereinbruch sorgte für Behinderungen im Straßenverkehr fotokerschi.at Schnee auf Fahrbahnen Wintereinbruch in OÖ – Autos landen im Straßengraben Die winterlichen Straßenverhältnisse sorgten am Donnerstagmorgen in Oberösterreich für zahlreiche Feuerwehreinsätze. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 11:57 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Der Winter macht Oberösterreichs Autofahrern zu schaffen: Auch auf der Scharnsteiner Straße (B120) wurde einem Lenker am Donnerstagmorgen die winterliche Fahrbahn zum Verhängnis.

Der Wagen kam von der Straße ab, streifte einen Leitpflock und blieb schließlich im Straßengraben stehen. Gegen 8.28 Uhr wurde die Feuerwehr Magdalenaberg zur Fahrzeugbergung alarmiert.

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Bundesstraße vorübergehend gesperrt

Die Florianis zogen den Pkw mithilfe der Seilwinde ihres Einsatzfahrzeuges zurück auf die Straße. Auch die Polizei rückte aus und sicherte die Unfallstelle ab.

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Während der Bergungsarbeiten musste die B120 kurzzeitig komplett für den Verkehr gesperrt werden. Auch andernorts in Oberösterreich mussten die Feuerwehren am Donnerstagmorgen zu ähnlichen Einsätzen ausrücken.