i Während der Fahrt ging das Auto plötzlich in Flammen auf. fotokerschi.at Während der Fahrt Lenkerin hört Knall – kurz darauf steht Auto in Flammen Schockmoment für eine Autofahrerin am Donnerstagmorgen in Hofkirchen im Traunkreis (Bezirk Linz-Land): Ihr Wagen ging plötzlich in Flammen auf. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 11:17 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während in Hofkirchen im Traunkreis zahlreiche Einsatzkräfte bei einem Großbrand in einem Wohnhaus gefordert waren, kam es am Donnerstagmorgen zu einem weiteren Brandeinsatz.

Eine Autofahrerin war auf der L564 im Bereich Kiebach unterwegs, als sie plötzlich einen Knall bemerkte. Der Frau gelang es noch, ihren Wagen auf einem Parkplatz neben einem Verkaufsstand abzustellen und persönliche Gegenstände in Sicherheit zu bringen. Wenig später stand der Pkw bereits lichterloh in Flammen.

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Florianis waren schon in Bereitschaft

Die Feuerwehren Neuhofen an der Krems und St. Marien befanden sich aufgrund des Wohnhausbrandes bereits in Bereitschaft. Die Florianis konnten daher umgehend ausrücken und das brennende Fahrzeug löschen.

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Die Autofahrerin kam unverletzt davon. Vom Wagen blieb ein ausgebranntes Wrack zurück, das von einem Abschleppdienst abtransportiert wurde. Was den technischen Defekt und damit das Feuer ausgelöst hatte, ist noch Gegenstand der Ermittlungen.