i Oberösterreich verzeichnet einen Rekord an Nächtigungen im Tourismus. Oberösterreich Tourismus GmbH/Stefan Mayerhofer Winter boomt Neun Millionen Nächtigungen! OÖ meldet Tourismus-Rekord So viele Urlauber-Nächtigungen gab es in Oberösterreich noch nie. Vor allem Gäste aus dem Ausland sorgten für ein Plus. Von Andreas Neumayer 26.11.2026, 10:15 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Neue Rekordzahlen für Oberösterreichs Tourismus: Wie die am Donnerstag veröffentlichten Daten der Statistik Austria zeigen, wurden zwischen November 2025 und Oktober 2026 rund 9,2 Millionen Übernachtungen in den heimischen Beherbergungsbetrieben verzeichnet. Das entspricht einem Plus von 3,5 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Auch bei den Gästeankünften ging es bergauf: Insgesamt wurden 3,6 Millionen Ankünfte registriert – ein Zuwachs von 3,4 Prozent.

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Wirtschafts- und Tourismus-Landesrätin Christiane Frauscher zeigt sich erfreut: "Mit erstmals mehr als neun Millionen Nächtigungen erzielte Oberösterreichs Tourismuswirtschaft im Tourismusjahr 2025/26 das beste Ergebnis seit Aufzeichnungsbeginn. Auch die Sommersaison bilanziert erneut deutlich im Plus".

Immer mehr Gäste kommen im Winter

Allein zwischen Mai und Oktober wurden mehr als 5,9 Millionen Übernachtungen gezählt. Gegenüber dem vergangenen Sommer bedeutet das einen Anstieg um 3,7 Prozent. Höhere Nächtigungszahlen gab es nur in einzelnen Sommern der 1990er-Jahre.

Doch längst ist Oberösterreich nicht mehr nur im Sommer gefragt. Auch die kalte Jahreszeit gewinnt für die heimischen Tourismusbetriebe zunehmend an Bedeutung.

Mittlerweile entfallen 36 Prozent aller Nächtigungen auf das Winterhalbjahr. Um die Jahrtausendwende waren es noch rund 30 Prozent. Innerhalb der vergangenen zehn Jahre stieg die Zahl der Winternächtigungen um 23,5 Prozent auf 3,3 Millionen.

Polen und Tschechen zieht es nach OÖ

Für besonders kräftige Zuwächse sorgen Urlauber aus dem Ausland. Ihre Nächtigungszahlen legten innerhalb eines Jahres um 7,4 Prozent zu.

Besonders auffällig ist die Entwicklung bei Gästen aus Polen und Tschechien. Die Zahl ihrer Übernachtungen stieg um 31,7 beziehungsweise 24,4 Prozent.

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Auch bei Urlaubern aus den Niederlanden (plus 3,5 Prozent) und Deutschland (plus 2,2 Prozent) verzeichnete Oberösterreich Zuwächse. Die Nächtigungen österreichischer Gäste legten hingegen nur leicht um 0,4 Prozent zu.