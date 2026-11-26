i ? Großeinsatz bei Minusgraden Flammen-Inferno! 4 Verletzte bei Vollbrand von Wohnhaus Feuer-Alarm mitten in der Nacht in Oberösterreich! Ein Großbrand in einem Wohnhaus forderte rund 130 Einsatzkräfte. Vier Personen mussten ins Spital. Von Newsdesk Heute 26.11.2026, 08:58 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mitten in der Nacht rückten rund 130 Einsatzkräfte zu einem Großbrand in Hofkirchen im Traunkreis (OÖ) aus. In einem mehrstöckigen Wohnhaus war in der Nacht auf Donnerstag ein Feuer ausgebrochen. Vier Personen mussten ins Spital gebracht werden.

Um 2.19 Uhr wurden die Feuerwehren alarmiert. Ersten Erkenntnissen zufolge dürfte der Brand auf einem Balkon seinen Ausgang genommen haben. Die Flammen breiteten sich rasch aus. Als die ersten Einsatzkräfte eintrafen, standen bereits große Teile des Dachbereichs in Flammen. Dichter Rauch stieg auf.

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Feuerwehr rettet vier Haustiere

Insgesamt standen 15 Feuerwehren im Einsatz. Im Zuge der Löscharbeiten gelang es den Florianis auch, drei Katzen und einen Hamster aus den betroffenen Wohnungen zu retten.

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Unterdessen kümmerte sich der Rettungsdienst um insgesamt 14 Personen. Vier von ihnen wurden mit Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht. Wegen der eisigen Temperaturen wurde für die übrigen Betroffenen eine Betreuung im Gemeindezentrum eingerichtet.

Polizei ermittelt

Die Feuerwehr war zuletzt noch mit Nachlöscharbeiten beschäftigt. Warum das Feuer ausgebrochen war, ist Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Wie viele Wohnungen betroffen sind und wie hoch der entstandene Schaden ist, war zunächst unklar.