i Plötzlich fielen Schüsse aus einem Einfamilienhaus und die Polizei schritt ein. iStock Brisanter Fund Schüsse von Balkon! Polizei entdeckt Waffen und Drogen Schreckmoment für eine Passantin im Bezirk Gmunden: Als sie an einem Wohnhaus vorbeiging, fielen zwei Schüsse. Die Polizei rückte aus. Von Andreas Neumayer 25.11.2026, 11:51 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Zwei Schüsse sorgten am Dienstagabend im Bezirk Gmunden für einen Polizeieinsatz. Eine Frau war gegen 20.45 Uhr an einem Einfamilienhaus vorbeigegangen, als laut ihren Angaben vom Balkon des Gebäudes geschossen wurde. Die Passantin alarmierte daraufhin die Polizei.

Die Beamten nahmen telefonisch Kontakt mit dem 44-jährigen Bewohner auf und forderten ihn auf, ins Freie zu kommen. Der Mann zeigte sich kooperativ und folgte der Aufforderung.

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Polizei macht brisanten Fund

Bei der anschließenden Durchsuchung des Wohnhauses wurden die Einsatzkräfte fündig: Neben einer Langwaffe, aus der mutmaßlich die beiden Schüsse abgegeben worden waren, entdeckten die Polizisten zwei weitere Schusswaffen.

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Doch damit nicht genug: Im Zuge des Einsatzes stellten die Beamten auch Drogen sowie Suchtgiftutensilien sicher.