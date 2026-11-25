i DoN Group Neues Lokal für Pendler Kult-Kette aus Wien macht erste Filiale in Linz auf Neuer Zwischenstopp für hungrige Pendler: Fat Monk eröffnet am Linzer Hauptbahnhof. Deine Bowl kannst du schon vor dem Besuch bestellen. Von Österreich Heute 25.11.2026, 04:30 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

"Fat Monk" ist mit seinen trendigen Bowls schon mit 14 Filialen vertreten. Jetzt darf auch Oberösterreich die bunten Schüsselgerichte kosten. Seit Dienstag (24. Nov.) gibt es am Linzer Hauptbahnhof eine Filiale.

Auf der Karte stehen fertige Bowl-Kreationen, du kannst dir deine Schüssel aber auch selbst zusammenstellen. Angeboten werden zwei Größen, verschiedene Toppings und hausgemachte Mayos. Als Vorbild für die Kombinationen dienen internationale Streetfood-Küchen. Dazu gibt es Cookies, wechselnde Desserts und Getränke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Wer es eilig hat, kann über die App vorbestellen und bezahlen. Mit jedem Einkauf lassen sich außerdem Bonuspunkte sammeln, die bei der Kette "Monks" heißen.

Die Bilder des Tages i ?

2018 in Wien gestartet

Fat Monk wurde 2018 in Wien gegründet und gehört zur österreichischen DoN group. Nach Unternehmensangaben zählt die Marke aktuell 14 Standorte in Österreich und Deutschland.

"Mit dem neuen Store am Linzer Hauptbahnhof bringen wir Fat Monk genau dorthin, wo täglich viele Menschen unterwegs sind", sagt Geschäftsführer Philipp Zinggl.