i Meteorologe Christian Brandstätter gibt weiße Weihnachten in Oberösterreich keine großen Chancen. Meteo-data GmbH, iStock Meteorologe klärt auf Weiße Weihnachten in OÖ – so stehen die Chancen Viele Oberösterreicher träumen von einer verschneiten Landschaft am Heiligen Abend. Die Klimastatistik macht darauf wenig Hoffnung. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 22:50 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Alle Jahre wieder beschäftigt uns die gleiche Frage: Wird es zu Weihnachten schneien? Geht es nach Meteorologe Christian Brandstätter von METEO-data in Seewalchen, müsste die Frage mittlerweile anders lauten: Wie wahrscheinlich sind grüne Weihnachten?

Denn in weiten Teilen Oberösterreichs stehen die Chancen auf ein Weihnachtsfest ohne Schnee mittlerweile deutlich besser als auf eine weiße Bescherung.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Hier stehen die Chancen schlechter

Vor allem im oberösterreichischen Zentralraum, im Innviertel, im Eferdinger Becken, im Alpenvorland und in den tieferen Lagen des Salzkammerguts sind grüne Weihnachten laut Klimastatistik wahrscheinlicher.

"Wer auf Schnee zum Fest hofft, hat hingegen in den höheren Lagen des Mühlviertels, des Salzkammerguts und in der Pyhrn-Priel-Region bessere Chancen", erklärt der Wetter-Experte. Je höher die Lage, desto wahrscheinlicher ist eine Schneedecke über die Feiertage.

Immer öfter Regen statt Schnee

Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch in der Weihnachtszeit bemerkbar. Durch die gestiegenen Temperaturen fällt in tieferen Lagen häufiger Regen statt Schnee. Selbst wenn es zuvor geschneit hat, können milde Temperaturen die weiße Pracht rasch wieder verschwinden lassen.

Erzähle uns deine Story! Wurde dir eine Beihilfe gestrichen? Kannst du dir das Leben kaum mehr leisten? Ist dir gerade etwas besonders Trauriges, Witziges oder Erstaunliches geschehen? Bewegt dich ein anderes Thema? Bist du der Meinung, dass deine Geschichte erzählt werden sollte? Dann melde dich bei uns unter [email protected] . Denn deine Story ist uns wichtig! Mail an uns

Bekommen wir heuer weiße Weihnachten?

Die Bilder des Tages i ?

Ob die Oberösterreicher am 24. Dezember 2026 tatsächlich auf eine verschneite Landschaft blicken können oder das Weihnachtsfest grün ausfällt, lässt sich laut dem Meteorologen derzeit noch nicht seriös vorhersagen.