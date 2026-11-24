Alle Jahre wieder beschäftigt uns die gleiche Frage: Wird es zu Weihnachten schneien? Geht es nach Meteorologe Christian Brandstätter von METEO-data in Seewalchen, müsste die Frage mittlerweile anders lauten: Wie wahrscheinlich sind grüne Weihnachten?
Denn in weiten Teilen Oberösterreichs stehen die Chancen auf ein Weihnachtsfest ohne Schnee mittlerweile deutlich besser als auf eine weiße Bescherung.
Vor allem im oberösterreichischen Zentralraum, im Innviertel, im Eferdinger Becken, im Alpenvorland und in den tieferen Lagen des Salzkammerguts sind grüne Weihnachten laut Klimastatistik wahrscheinlicher.
"Wer auf Schnee zum Fest hofft, hat hingegen in den höheren Lagen des Mühlviertels, des Salzkammerguts und in der Pyhrn-Priel-Region bessere Chancen", erklärt der Wetter-Experte. Je höher die Lage, desto wahrscheinlicher ist eine Schneedecke über die Feiertage.
Die Auswirkungen des Klimawandels machen sich auch in der Weihnachtszeit bemerkbar. Durch die gestiegenen Temperaturen fällt in tieferen Lagen häufiger Regen statt Schnee. Selbst wenn es zuvor geschneit hat, können milde Temperaturen die weiße Pracht rasch wieder verschwinden lassen.
Ob die Oberösterreicher am 24. Dezember 2026 tatsächlich auf eine verschneite Landschaft blicken können oder das Weihnachtsfest grün ausfällt, lässt sich laut dem Meteorologen derzeit noch nicht seriös vorhersagen.