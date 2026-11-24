i Das Umspannwerk Kleinmünchen könnte Ziel eines gezielten Sabotage-Anschlags geworden sein. Google Staatsschutz prüft 20.000 ohne Strom – Verdacht auf gezielten Anschlag 20.000 Stromanschlüsse in Linz fielen aus. Nun ermittelt auch der Staatsschutz: Ein Unbekannter soll den Defekt im Umspannwerk verursacht haben. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:21 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

War der große Stromausfall im Süden von Linz ein gezielter Anschlag? Nach einer verdächtigen Beschädigung des Umspannwerks Kleinmünchen ist nun auch der Staatsschutz eingeschaltet. Rund 20.000 Kundenanlagen waren am Montag (23. November) vorübergehend ohne Strom. Was zunächst wie ein technischer Defekt aussah, könnte laut Polizei vorsätzlich verursacht worden sein.

Die Ermittler gehen dem Verdacht der schweren Sachbeschädigung nach. Ob hinter dem Vorfall ein extremistisches oder anderes Motiv steckt, ist derzeit völlig offen.

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Plötzlich fällt bei 20.000 Anschlüssen der Strom aus

Am Montag um exakt 3.34 Uhr kam es zu einer Störung im Hochspannungsnetz der Linz Netz GmbH. Betroffen waren weite Teile des Linzer Südens. Die Techniker des Netzbetreibers begannen sofort mit der Behebung. Bereits um 4.24 Uhr, also 50 Minuten später, waren sämtliche betroffenen Kundenanlagen wieder mit Strom versorgt.

Erst bei der anschließenden Untersuchung der Anlage tauchten Hinweise auf, dass möglicherweise keine gewöhnliche technische Panne vorlag. Laut "Krone" wurde ein mit Bändern und Drähten umwickelter Stein entdeckt. Dieser soll so präpariert gewesen sein, dass er eine Störung im Umspannwerk auslösen konnte. Außerdem wurde eine Öffnung im Zaun festgestellt.

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Ob diese Beschädigungen tatsächlich zusammenhängen und wie genau der Stromausfall ausgelöst wurde, ist Gegenstand der Ermittlungen.

Jetzt ermittelt auch der Staatsschutz

Die Landespolizeidirektion Oberösterreich bestätigte, dass der Defekt nach den bisherigen Erkenntnissen von einem bislang unbekannten Täter absichtlich verursacht worden sein dürfte. Mittlerweile wurde auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung in die Untersuchungen eingebunden.

Eine Polizeisprecherin erklärte laut APA am Dienstag, dass dies bei möglichen Angriffen auf kritische Infrastruktur die übliche Vorgangsweise sei. Die Ermittler prüfen derzeit verschiedene mögliche Motive.

Parallelen zu anderen Sabotagefällen?

Besondere Aufmerksamkeit erhält der Vorfall auch deshalb, weil Stromnetze, Kommunikationsanlagen und andere Einrichtungen der kritischen Infrastruktur in mehreren europäischen Ländern ins Visier von Saboteuren geraten sind.

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Der vorliegende Bericht verweist unter anderem auf einen Brandanschlag auf einen Internetanbieter in Niederösterreich, mit dem ebenfalls Staatsschützer befasst gewesen sein sollen. Ob zwischen den Ereignissen eine Verbindung besteht, ist allerdings nicht bekannt.

Auch Spekulationen über einen möglichen Auftrag aus Russland oder eine Beteiligung extremistischer Gruppen sind bislang nicht durch Ermittlungsergebnisse belegt.

Stromversorgung wieder gesichert

Für die betroffenen Haushalte und Betriebe gibt es zumindest bei der Stromversorgung Entwarnung. Nach Angaben von Linz Netz wurde die Versorgung bereits Montagfrüh vollständig wiederhergestellt. Der entstandene Schaden habe derzeit keine Auswirkungen auf die sichere Stromversorgung. An der Reparatur der beschädigten Anlage wird gearbeitet.

Währenddessen versucht die Polizei zu klären, wer für die mutmaßliche Sachbeschädigung verantwortlich ist – und ob der Ausfall von rund 20.000 Stromanschlüssen tatsächlich gezielt herbeigeführt wurde.