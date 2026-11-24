i Der Schaden im Stromnetz dürfte vorsätzlich herbeigeführt worden sein. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Schwere Sachbeschädigung 20.000 Haushalte in Linz ohne Strom – Polizei ermittelt Ein massiver Stromausfall legte Montagfrüh Teile des Linzer Südens lahm. Ein Unbekannter dürfte den Defekt absichtlich verursacht haben. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 13:36 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Plötzlich ging im Linzer Süden nichts mehr: In den frühen Morgenstunden des Montags fiel in rund 20.000 Haushalten der Strom aus. Auslöser war ein Defekt im Umspannwerk Kleinmünchen.

Um 3.34 Uhr trat die Störung im Hochspannungsnetz auf. Techniker der LINZ NETZ rückten sofort aus und begannen mit der Behebung.

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Ermittlungen wegen Sachbeschädigung

Mittlerweile gibt es brisante Erkenntnisse zur Ursache des Stromausfalls. Wie die Ermittlungen ergaben, dürfte ein bislang unbekannter Täter den Defekt im Umspannwerk vorsätzlich herbeigeführt haben.

Die Polizei ermittelt nun auf Hochtouren wegen des Verdachts der schweren Sachbeschädigung. Auch das Landesamt für Staatsschutz und Extremismusbekämpfung ist involviert. Nähere Details wollte man noch nicht nennen.

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Für einen Großteil der Betroffenen war der Spuk bereits nach kurzer Zeit wieder vorbei. Nach knapp einer Stunde waren laut Linz AG sämtliche Kundenanlagen wieder mit Strom versorgt.

Auswirkungen auf die Sicherheit der Stromversorgung hat der entstandene Schaden laut LINZ NETZ derzeit nicht.