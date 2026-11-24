i Ein österreichischer Reality-TV-Teilnehmer muss in Wels vor Gericht. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Betrug in OÖ Reality-TV-Teilnehmer kassierte dubiose "Geldgeschenke" Ein österreichischer Reality-TV-Teilnehmer muss in Wels vor Gericht. Als Bankmitarbeiter soll er bei einem mutmaßlichen Betrug mitgewirkt haben. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 16:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein Auftritt im deutschen Reality-TV machte einen ehemaligen Bankangestellten zuletzt bekannt, nun beschäftigt der Österreicher die Justiz. Gemeinsam mit einem 63-Jährigen muss er sich am 14. Dezember vor dem Landesgericht Wels verantworten.

Wie die "Oberösterreichischen Nachrichten" berichten, soll der Mann zwischen Oktober 2024 und Mai 2025 einem damaligen Bauunternehmer zu Krediten und Bankkonten verholfen haben. Dafür soll der 63-Jährige Ausweise früherer Mitarbeiter sowie teilweise gefälschte Meldezettel verwendet haben.

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Der Kundenbetreuer, der Anfang 30 ist, durfte eigenständig Kredite bewilligen und Konten eröffnen. Laut Anklage soll er dabei die erforderlichen Identitätskontrollen unterlassen haben.

Interne Kontrolle brachte Fall ans Licht

Im Dezember 2025 wurde die Bank bei einer internen Überprüfung auf einen Identitätsdiebstahl aufmerksam. Der Angestellte wurde daraufhin vom Dienst freigestellt.

Durch betrügerischen Datenverarbeitungsmissbrauch soll dem Geldinstitut ein Schaden von rund 270.000 Euro entstanden sein. Auch der mutmaßliche Missbrauch der Verfügungsbefugnis soll einen sechsstelligen Schaden verursacht haben.

Darüber hinaus sollen die beiden Männer illegal erlangte Vermögenswerte von mehr als 50.000 Euro für ihren Lebensunterhalt verwendet haben.

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Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Der ehemalige Bankmitarbeiter ist laut Gerichtssprecher Johannes Huber geständig. Für die Kontoeröffnungen und Kreditvergaben habe er vom 63-Jährigen "Geldgeschenke" bekommen. Der ältere Angeklagte ist hingegen nicht geständig.

Für den Vorwurf der Geldwäscherei sieht das Gesetz eine Freiheitsstrafe von einem bis zu zehn Jahren vor. Für beide Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.