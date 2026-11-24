Schreckmoment für einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Braunau: Der junge Mann war am Montag gegen 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis von Bergham in Richtung Hainschwang unterwegs, als er plötzlich Benzingeruch im Wageninneren wahrnahm.
Gleichzeitig bemerkte der Lenker, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der 26-Jährige stoppte sofort seinen Wagen, um nachzusehen. Dabei soll es plötzlich zur Flammenbildung im Motorraum gekommen sein.
Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Weng im Innkreis rückte an und konnte den Fahrzeugbrand löschen. Der 26-Jährige blieb unverletzt.