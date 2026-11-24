i Der Fahrer gab an, plötzlich Benzingeruch im Auto wahrgenommen zu haben. iStock Auto fing Feuer Plötzlich Benzingeruch – Auto geht in Flammen auf Ein Autofahrer (26) bemerkte während der Fahrt in Weng im Innkreis Rauch und Benzingeruch. Kurz darauf schlugen Flammen aus dem Motorraum. Von Andreas Neumayer 24.11.2026, 16:32 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Schreckmoment für einen 26-jährigen Autofahrer aus dem Bezirk Braunau: Der junge Mann war am Montag gegen 18.30 Uhr im Gemeindegebiet von Weng im Innkreis von Bergham in Richtung Hainschwang unterwegs, als er plötzlich Benzingeruch im Wageninneren wahrnahm.

Gleichzeitig bemerkte der Lenker, dass Rauch aus dem Motorraum aufstieg. Der 26-Jährige stoppte sofort seinen Wagen, um nachzusehen. Dabei soll es plötzlich zur Flammenbildung im Motorraum gekommen sein.

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Feuerwehr rückte aus

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Die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Weng im Innkreis rückte an und konnte den Fahrzeugbrand löschen. Der 26-Jährige blieb unverletzt.