i Paul (13) besucht bereits Uni-Vorlesungen. Dabei musste der hochbegabte Bub einst eine Volksschulklasse wiederholen. istock Hochbegabt trotz Legasthenie Einst sitzen geblieben: Jetzt studiert Paul (13) an Uni Paul (13) besucht bereits Uni-Vorlesungen. Dabei musste der hochbegabte Bub einst eine Volksschulklasse wiederholen. Von Newsdesk Heute 24.11.2026, 20:53 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Während andere Jugendliche in seinem Alter die Schulbank drücken, beschäftigt sich Paul Bodingbauer bereits mit Einsteins Relativitätstheorie. Der 13-Jährige aus St. Florian bei Linz verbringt jeden Dienstag an der Johannes Kepler Universität (JKU).

Weil der Bub an seiner Steyrer Privatschule unterfordert war, besucht er mittlerweile als außerordentlicher Hörer Lehrveranstaltungen an der Uni. Die dort erworbenen ECTS-Punkte kann er sich bei einem späteren Vollstudium anrechnen lassen.

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"Am meisten interessieren mich Physik und Mathe", verrät Paul der "Krone". Doch auch Rechtswissenschaften haben es dem Oberösterreicher angetan. Schon als Volksschüler beschäftigte er sich mit einem Freund mit Gesetzestexten.

Hochbegabt und trotzdem Klasse wiederholt

Dabei verlief Pauls Schullaufbahn nicht ohne Schwierigkeiten. Der 13-Jährige musste die zweite Klasse Volksschule wiederholen. Damals wurden bei ihm sowohl eine Legasthenie als auch eine Hochbegabung festgestellt.

"Ich bin dafür sprachlich nicht gut, Rechtschreibung und Englisch fallen mir schwer. So gleicht sich das aus", sagt Paul. Mittlerweile bekommt er dabei Unterstützung von einem Schulfreund, dem er wiederum bei mathematischen Aufgaben hilft.

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Bub hat noch keine Zukunftspläne

Unter den deutlich älteren Studierenden fühlt sich der Teenager inzwischen wohl. "Am Anfang bin ich schon noch viel angeschaut worden, aber jetzt unterhalte ich mich schon öfter mit den anderen."

In seiner Freizeit tauscht Paul die Hörsäle gerne gegen das Fahrrad oder Trampolin. Auch Computerspiele und die Bearbeitung von Metall zählen zu seinen Hobbys. Welchen Weg er nach der Matura einschlagen möchte, lässt der 13-Jährige noch offen.