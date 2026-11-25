i Immer mehr Menschen in OÖ können sich keine Weihnachtsgeschenke leisten. Volkshilfe OÖ Teuerung trifft Familien Kein Geld für Geschenke - jeder Fünfte kauft nicht ein Die Teuerung macht auch vor Weihnachten nicht halt. Viele Familien können sich keine Geschenke mehr leisten. Eine Aktion in Linz soll Kindern helfen. Von Andreas Neumayer 25.11.2026, 11:01 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Für viele Menschen wird das Weihnachtsfest heuer zur finanziellen Herausforderung. Während die einen durch die Geschäfte bummeln und Geschenke besorgen, müssen andere jeden Euro zweimal umdrehen. Wie groß die Unterschiede sind, zeigt jetzt eine aktuelle Umfrage der Johannes Kepler Universität (JKU) Linz.

Insgesamt wurden 1.072 Menschen im Alter zwischen 16 und 74 Jahren zu ihrem Einkaufsverhalten befragt. Die Ergebnisse zeigen, wie stark das Weihnachtsbudget vom Einkommen abhängt.

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Jeder Dritte will weniger ausgeben

Besonders deutlich wird das bei Haushalten, denen monatlich weniger als 2.000 Euro netto zur Verfügung stehen. 21 Prozent der Befragten aus dieser Einkommensgruppe planen heuer überhaupt keine Weihnachtsgeschenke zu kaufen. Weitere 35 Prozent wollen dafür weniger Geld ausgeben als im Vorjahr.

Auch beim Besuch am Christkindlmarkt macht sich der finanzielle Unterschied bemerkbar: Während 85 Prozent der Befragten aus einkommensstarken Haushalten zumindest einen Besuch planen, sind es bei Menschen mit deutlich geringerem Einkommen nur 67 Prozent.

62 Kinderwünsche warten auf Christkind

Die Volkshilfe Oberösterreich startet deshalb gemeinsam mit Schülern der Linzer HLW für Kommunikations- und Mediendesign eine Weihnachtsaktion für armutsbetroffene Kinder.

"Für uns steht fest: Wir müssen der anhaltenden Teuerung etwas entgegensetzen, das Wert hat und Freude macht", erklärt Simon Weiß, Geschäftsführer der Volkshilfe Oberösterreich.

In der Linzer Passage auf der Landstraße steht ein Weihnachtsbaum, an dem 62 Kinderwünsche hängen. Gewünscht werden unter anderem ein Spielzeugklavier, eine Kinderküche oder warme Winterkleidung.

So kann jeder Christkind spielen

Wer einem Kind einen Weihnachtswunsch erfüllen möchte, kann einen Zettel vom Baum nehmen und das entsprechende Geschenk besorgen. Bis zum 14. Dezember können die Geschenke an folgenden Standorten in Linz abgegeben werden:

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VOIX Store: Hessenplatz 11

Volkshilfe-Landesgeschäftsstelle (Sekretariat): Glimpfingerstraße 48