i Ab März kann man von Linz in begehrte Urlaubsdestinationen fliegen. Flughafen Linz News Strandurlaub oder Städtetrip – neues Flugziel ab Linz Gute Nachrichten für Spanien-Urlauber: Ryanair erweitert sein Angebot ab Linz. Ab Ende März 2027 geht es zweimal pro Woche direkt nach Girona. Von Andreas Neumayer 25.11.2026, 11:43 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ob Städtetrip nach Barcelona oder Badeurlaub an der Costa Brava: Oberösterreicher bekommen im kommenden Jahr eine weitere Möglichkeit, direkt vom Flughafen Linz nach Spanien zu fliegen.

Die irische Billigfluglinie Ryanair nimmt mit 31. März 2027 eine neue Verbindung nach Girona auf. Geflogen wird jeweils mittwochs und samstags. Tickets für die neue Strecke können bereits gebucht werden.

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Nach Alicante, Bari und London ist Girona damit bereits das vierte Reiseziel, das Ryanair von Linz aus ansteuert.

Städtereise oder Badeurlaub

Der Flughafen Girona liegt nordöstlich von Barcelona. Die neue Verbindung ist damit auch für Urlauber interessant, die Spaniens zweitgrößte Stadt besuchen wollen. Dort warten bekannte Sehenswürdigkeiten wie die Sagrada Família, der Park Güell oder die Flaniermeile La Rambla.

Wer lieber am Meer entspannt, kann von Girona aus auch die Urlaubsorte an der Costa Brava erreichen. Für Wanderer und Mountainbiker bieten sich wiederum Ausflüge in die katalanischen Pyrenäen an. Girona selbst ist für seine mittelalterliche Altstadt und die bunten Häuser entlang des Flusses Onyar bekannt.

5,4 Millionen potenzielle Gäste

Von der neuen Flugverbindung soll aber auch der heimische Tourismus profitieren. Immerhin leben im Einzugsgebiet der Metropolregion Barcelona rund 5,4 Millionen Menschen.

"Sie eröffnet nicht nur zusätzliche Reisemöglichkeiten für unsere Bevölkerung, sondern bietet vor allem auch neue Chancen, internationale Gäste für Oberösterreich zu gewinnen", erklärt Wirtschafts- und Tourismuslandesrätin Christiane Frauscher.

Flughafen will Angebot weiter ausbauen

Auch am Linzer Flughafen setzt man auf weitere Direktverbindungen. Geschäftsführer Jörg Ebbighausen freut sich über die zusätzliche Strecke.

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"Es freut mich sehr, dass wir Ryanair vom Potenzial Oberösterreichs überzeugen konnten und eine vierte Destination bekommen. Die neue Verbindung ist ein positives Signal für die weitere Entwicklung des Flughafens."