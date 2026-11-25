i Susanne Strutzenberger im Dirndlkleid-Modell "Die fesche Oberösterreicherin" und LH Thomas Stelzer. Land OÖ/Peter Mayr Tradition trifft Moderne In Tracht – so sieht die moderne Oberösterreicherin aus Historische Vorbilder, goldene Verzierungen und moderne Schnitte: Das Dirndl "Die fesche Oberösterreicherin" verbindet Tracht und neue Ideen. Von Andreas Neumayer 25.11.2026, 11:35 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Nachtblauer Stoff, eine goldfarbene Schnürung und eine schimmernde Seidenschürze: Mit dem Modell "Die fesche Oberösterreicherin" werden historische Elemente der heimischen Tracht neu interpretiert.

Hinter dem Entwurf steckt die Leidenschaft für außergewöhnliche Stoffe und alte Accessoires. 2019 erfüllte sich die Designerin ihren Traum, seit Anfang 2023 arbeitet sie in ihrer neu eingerichteten Nähstube. Dort entstehen individuelle Einzelstücke.

"Heute" auf Google als bevorzugte Quelle festlegen Hinzufügen

Historische Mieder als Vorbild

Für das Design des Dirndls ließ sich die Schneiderin von historischen Kleidungsstücken inspirieren. Die goldfarbene Kreuzschnürung orientiert sich etwa an einem Scharnsteiner Mieder aus dem späten 18. Jahrhundert, das sich in der Sammlung des Landesmuseums befindet.

Auch ein historisches Mieder aus Pfarrkirchen um 1800 diente als Vorlage – sowohl für die Form des Ausschnitts als auch für die rautenförmige Verzierung am Rücken.

Gold trifft auf Nachtblau

Neben der Optik wurde auch auf praktische Details geachtet: Die Träger lassen sich kürzen oder verlängern, der verzierte Übertritt am Vorderteil kann seitlich geöffnet werden.

Die Bilder des Tages i ?

Der nachtblaue Baumwollrock mit dezentem Karomuster reicht bis über das Knie. Dazu kommt eine goldschimmernde Schürze aus Wildseide, die mit einer Gürtelschließe geschlossen wird.