i Die Linzer Kult-Disco Mausefalle wurde zum Schauplatz eines Diebstahls. APA-Images / Pressefoto Scharinger / Daniel Scharinger Tasche geklaut, Geld behoben Linzer Kult-Disco richtet dringenden Appell an Gäste Die Linzer Kult-Disco Mausefalle wurde zum Schauplatz eines Diebstahls. Nun wendet sich das Team mit einem dringenden Appell an seine Gäste. Von Newsdesk Heute 25.11.2026, 14:06 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Mit einem ungewöhnlichen Aufruf meldet sich die Linzer Kult-Disco Mausefalle auf Facebook zu Wort. In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde dem Inhaber des Lokals eine Tasche gestohlen. Doch damit nicht genug: Auch eine seiner Bankomatkarten kam zum Einsatz.

Wie das Team der Mausefalle schildert, wurden um 4.40 Uhr direkt im Lokal 50 Euro mit der Karte behoben. Diese wurde inzwischen gesperrt. In der gestohlenen Tasche befanden sich unter anderem auch der Führerschein und der Reisepass des Inhabers.

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Kult-Disco bittet um Mithilfe

Vor allem diese beiden Dokumente möchte der Betreiber wiederhaben. Das Team der Mausefalle appelliert daher an seine Gäste und bietet eine unkomplizierte Rückgabe an. Die Tasche oder die Dokumente können auch anonym bei der Schirmbar oder vor dem Lokal abgegeben werden.

Wer in besagter Nacht etwas beobachtet hat, kann sich mit einer vertraulichen Nachricht an die Disco wenden.