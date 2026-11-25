i Die Pizzen und die Antipasti waren besonders beliebt. iStock Aus nach erstem Jahr "Mit schwerem Herzen" – Traum vom Lokal ist geplatzt Bitteres Ende für das Restaurant La Porkeria in Bad Hall (OÖ). Die Betreiber verabschieden sich mit bewegenden Worten. Jetzt ist die Firma insolvent. Von Österreich Heute 25.11.2026, 16:20 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

Ein italienischer Gastro-Traum ist geplatzt! Erst 2025 wurde die La Porkeria GmbH gegründet, jetzt ist das Restaurant in Bad Hall (Bezirk Steyr-Land, OÖ) Geschichte. Die Betreiber haben ihr Lokal geschlossen und verabschieden sich mit einem emotionalen Facebook-Beitrag von ihren Gästen.

"Manchmal reicht selbst der größte Einsatz leider nicht aus …", beginnt die traurige Nachricht. "Mit schwerem Herzen müssen wir euch mitteilen, dass das Restaurant La Porkeria leider schließen muss."

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"Wir haben gekämpft, gehofft"

Hinter dem Lokal am Hauptplatz steckte viel Leidenschaft. Die Betreiber wollten ihren Gästen authentische italienische Küche, ausgewählte Weine und eine besondere Atmosphäre bieten.

Auf ihrer Webseite stellten Benedikt und Marco ihre kulinarischen Wurzeln vor: Benedikt stammt aus dem friulanischen Collio, Marco aus dem Piemont. Gemeinsam verbanden sie italienische Traditionen mit moderner Küche.

Doch der Traum vom eigenen Restaurant ließ sich wirtschaftlich nicht aufrechterhalten.

"Wir haben gekämpft, gehofft, unzählige Stunden investiert und wirklich alles versucht, um unser Restaurant am Leben zu erhalten und weiterhin für euch da sein zu können", schreiben die Betreiber.

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Gericht eröffnet Konkursverfahren

Hinter dem traurigen Abschied steckt eine Insolvenz. Am 18. November wurde am Landesgericht Steyr ein Konkursverfahren über die La Porkeria GmbH in Liquidation eröffnet. Den Antrag stellte das Unternehmen selbst.

Wie hoch die Schulden sind und wie viele Gläubiger betroffen sind, geht aus den bisher veröffentlichten Angaben des KSV1870 nicht hervor.

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Gläubiger können ihre Forderungen bis zum 12. Jänner 2027 anmelden. Die erste Gläubigerversammlung findet am 26. Jänner statt.

"Persönliche Opfer, Emotionen und Hoffnung"

Wie schwer den Betreibern das Ende fällt, wird in ihrem Abschiedsbeitrag deutlich: "Hinter La Porkeria stecken so viele Stunden Arbeit, persönliche Opfer, Emotionen und die Hoffnung, etwas Besonderes geschaffen zu haben."

Auch den Gästen und Unterstützern gilt ein besonderer Dank. "Auch wenn dieses Kapitel nun leider zu Ende geht, werden uns die Erinnerungen und Begegnungen immer bleiben."