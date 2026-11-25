i Nach Startschwierigkeiten (kleines Foto) steht der Christbaum in Wels nun gerade. laumat.at Schiefe Bescherung Nach schrägem Auftritt: Welser Christbaum wieder gerade Der schiefe Christbaum am Welser Stadtplatz sorgte für Aufsehen. Jetzt wurde die 17 Meter hohe Fichte mit einer ungewöhnlichen Maßnahme gerettet. Von Andreas Neumayer 25.11.2026, 21:54 Teilen WhatsApp Facebook Telegram X Mail Anhören Hören 2 Min Hör dir den Artikel an: 00 : 00 / 02 : 45 1X BotTalk

So viel Aufmerksamkeit war wohl nicht eingeplant: Der 17 Meter hohe Christbaum am Welser Stadtplatz sorgte mit seinem krummen Wipfel für Schlagzeilen in ganz Oberösterreich.

Mittlerweile wurde die ungewöhnliche Schieflage behoben. Dafür musste allerdings der Leuchtstern an der Spitze des Weihnachtsbaums abmontiert werden. Mithilfe einer Schiene wurde der Wipfel wieder gerade gerichtet und verstärkt.

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Stadt nimmt Panne mit Humor

Auf Facebook reagiert die Stadt Wels mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf die vorweihnachtliche Panne.

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"Ein bisserl schief war er, unser Christbaum. Mit Schlagzeilen in ganz Oberösterreich hat er vor seiner Reise nach Wels wohl nicht gerechnet. Der Stern ist nun weg, die Spitze ist verstärkt. Das erste Adventwochenende kann kommen", postete die Stadt.