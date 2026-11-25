So viel Aufmerksamkeit war wohl nicht eingeplant: Der 17 Meter hohe Christbaum am Welser Stadtplatz sorgte mit seinem krummen Wipfel für Schlagzeilen in ganz Oberösterreich.
Mittlerweile wurde die ungewöhnliche Schieflage behoben. Dafür musste allerdings der Leuchtstern an der Spitze des Weihnachtsbaums abmontiert werden. Mithilfe einer Schiene wurde der Wipfel wieder gerade gerichtet und verstärkt.
Auf Facebook reagiert die Stadt Wels mit einer gehörigen Portion Selbstironie auf die vorweihnachtliche Panne.
"Ein bisserl schief war er, unser Christbaum. Mit Schlagzeilen in ganz Oberösterreich hat er vor seiner Reise nach Wels wohl nicht gerechnet. Der Stern ist nun weg, die Spitze ist verstärkt. Das erste Adventwochenende kann kommen", postete die Stadt.